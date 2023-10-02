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В рамках неформальной встречи глав министерств иностранных дел стран-членов Евросоюза договорённость о предоставлении Украине пяти миллиардов евро военной «помощи» не была достигнута. Об этом заявил глава Евродипломатии Жозеп Боррель в рамках пресс-конференции по итогам своего сильно затянувшегося присутствия в Киеве.
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По словам Борреля, призванным успокоить украинскую публику, он предложил новый пакет военной «помощи» на ту же самую сумму в рамках так называемого Европейского фонда мира на следующий год. Глава Евродипломатии выразил надежду на то, что до конца текущего года этот пакет удастся согласовать.
Важно помнить, что Украина полностью находится на содержании коллективного Запада, и любые перерезания финансирования чреваты обвалом всей государственной системы страны. В Киеве это прекрасно понимают даже на высшем уровне, поэтому именно отключение Украины от западных денег является тем ночным кошмаром, от которого киевские политики регулярно просыпаются в холодном поту.