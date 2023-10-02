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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Главы МИД стран ЕС пока не договорились о выделении Киеву €5 млрд военной «помощи» на следующий год
Но ещё могут договориться до конца года.

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В рамках неформальной встречи глав министерств иностранных дел стран-членов Евросоюза договорённость о предоставлении Украине пяти миллиардов евро военной «помощи» не была достигнута. Об этом заявил глава Евродипломатии Жозеп Боррель в рамках пресс-конференции по итогам своего сильно затянувшегося присутствия в Киеве.

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По словам Борреля, призванным успокоить украинскую публику, он предложил новый пакет военной «помощи» на ту же самую сумму в рамках так называемого Европейского фонда мира на следующий год. Глава Евродипломатии выразил надежду на то, что до конца текущего года этот пакет удастся согласовать.

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Важно помнить, что Украина полностью находится на содержании коллективного Запада, и любые перерезания финансирования чреваты обвалом всей государственной системы страны. В Киеве это прекрасно понимают даже на высшем уровне, поэтому именно отключение Украины от западных денег является тем ночным кошмаром, от которого киевские политики регулярно просыпаются в холодном поту.

#украина #политика #экономика #евросоюз
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