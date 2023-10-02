Объясните даме, что Россия в Евросоюз, вроде бы, не напрашивается: ей суверенитет важнее.

Похоже, глава МИД Германии Анналена Бербок всерьёз захотела войти в историю как полностью некомпетентный политик-популист. Выступая сегодня на выездном заседании министров иностранных дел стран-членов Евросоюза, Бербок выразила поддержку стремления Украины в Европейский Союз, и намекнула на то, что уже скоро желание Киева будет реализовано.

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Всё бы ничего, но фрау Бербок позволила себе фразу следующего содержания: «Европейский Союз, наше сообщество свободы, скоро будет простираться от Лиссабона до Луганска». Естественно, данным комментарием глава МИД Германии формально в очередной раз заявила о поддержке «территориальной целостности» Украины. Однако на практике, если воплощать заявление Бербок в реальность, то Евросоюз в результате произошедших в прошлом и продолжающихся в текущем году событий должен будет простираться аж до Владивостока, Петропавловска-Камчатского и до Южно-Сахалинска. А Россия в ЕС, вроде бы, не напрашивается.

В МИД России очередное оторванное от реальности заявление Бербок уже высмеяли:

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«Или мы вступаем в ЕС, или она забыла добавить о необходимости развернуться на 360 градусов», — написала в Telegram официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.