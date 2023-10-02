Похоже, господин Уоллес так и не понял, почему сейчас у Киева в бой идут одни старики...

Цинизм западных спонсоров Украины поистине не знает никаких границ. То всё более тяжёлое, дальнобойное и убойное вооружение поставляют, вынуждая Россию также ответно наращивать эскалацию, за которую расплачивается сама Украина, то в очередной «контрнаступ» погонят, хотя украинские командующие выступают категорически против этого, предлагая уходить в глухую оборону. Теперь наглецы из Британии ещё имеют совесть давать Киеву советы, кого призывать в вооружённые силы.

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Не секрет, что сейчас в ВСУ очень много солдат, мягко говоря, среднего возраста. Мы сейчас не будем углубляться в вопрос «Почему так?», поскольку ответ на него предельно очевиден, страшен и до бесконечности трагичен, а затронем тему «бесценного» совета бывшего министра обороны Британии Бена Уоллеса, предложившего украинским властям призывать в армию больше молодых людей.

По словам Уоллеса, он понимает мотивы Зеленского, использующего, скажем так, солдат с большим жизненным опытом, поскольку именно молодёжи необходимо строить государство, включая формирование первичных ячеек общества. Однако, по мнению Уоллеса, «любая пауза» играет на руку России.

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Учитывая такие ценные советы, неудивительно, почему Уоллес теперь министр с приставкой «экс».