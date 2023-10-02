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Цинизм западных спонсоров Украины поистине не знает никаких границ. То всё более тяжёлое, дальнобойное и убойное вооружение поставляют, вынуждая Россию также ответно наращивать эскалацию, за которую расплачивается сама Украина, то в очередной «контрнаступ» погонят, хотя украинские командующие выступают категорически против этого, предлагая уходить в глухую оборону. Теперь наглецы из Британии ещё имеют совесть давать Киеву советы, кого призывать в вооружённые силы.
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Не секрет, что сейчас в ВСУ очень много солдат, мягко говоря, среднего возраста. Мы сейчас не будем углубляться в вопрос «Почему так?», поскольку ответ на него предельно очевиден, страшен и до бесконечности трагичен, а затронем тему «бесценного» совета бывшего министра обороны Британии Бена Уоллеса, предложившего украинским властям призывать в армию больше молодых людей.
По словам Уоллеса, он понимает мотивы Зеленского, использующего, скажем так, солдат с большим жизненным опытом, поскольку именно молодёжи необходимо строить государство, включая формирование первичных ячеек общества. Однако, по мнению Уоллеса, «любая пауза» играет на руку России.
Учитывая такие ценные советы, неудивительно, почему Уоллес теперь министр с приставкой «экс».