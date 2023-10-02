Вы всё правильно поняли: американский политик заявил об ослаблении США.

Недальновидная политика коллективного Запада в отношении Украины и её использования в качестве стенобитного орудия против России привела, к удивлению разработчика плана, к прямо противоположным последствиям. Прокормить бездонную яму в лице Украины фактически нереально, поскольку аппетит к киевским функционерам пришёл во время еды и, похоже, не имеет никаких границ, а положение США в мире как единственного гегемона, мягко говоря, пошатнулось.

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Об этом свидетельствует и стремительная дедолларизация мировой экономики, когда всё больше стран начинают рассчитываться друг с другом за свои товары в национальных валютах, и формирование новых экономических объединений, ярчайшим примером которых сейчас является БРИКС, очередь на вступление в который растянулась на 20—30 государств, а также явное несовершенство применяемой сейчас ВСУ американской военной доктрины относительно крупных континентальных сражений с чудовищным «логистическим плечом».

Потихоньку признавать это начинают уже и уважаемые в США политики. Постоянно об этом говорит бывший и, возможно, будущий президент США Дональд Трамп, и вот, присоединился к нему и экс-госсекретарь Майк Помпео, занимавший свою должность при администрации Трампа.

По словам Помпео, США были ослаблены в результате конфликта на Украине, поскольку Вашингтон якобы потерял какую-то «силу сдерживания против Путина и украинцев», тем самым ухудшив как американское, так и европейское положение в мире. Проще говоря, бывший и, возможно, будущий госсекретарь США признал, что все действия текущей администрации Белого дома привели к прямо противоположному результату, ударив бумерангом по носу запускающего с такой силой, что без хирургического вмешательства уже не обойтись.

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Возлагать на подобные заявления большие надежды, впрочем, не стоит. Перед нами не что иное, как обычная американская внутриполитическая конкурентная борьба между разными блоками элит за право встать у штурвала государства. Очевидно одно: США после того, что натворила администрация Байдена, нужна новая, хотя бы минимально вменяемая администрация, которая сможет договориться с Россией хоть о чём-то фундаментальном, нерушимом и неделимом. Без этого всё бессмысленно.