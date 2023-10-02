До свидания, всё равно не платите.

Желание постсоветских лимитрофов выслужиться перед европейским и американским господами приводит их к закономерным печальным, а в некоторых особо запущенных случаях — к абсолютно трагическим последствиям, ставящим под вопрос всю их дальнейшую государственность. Выбор государства — есть выбор государства, время вспять не обернёшь, отношения с тем, за счёт которого ты вообще живёшь, но в лицо которому плюёшь, также не восстановишь. Бесконечно жаль во всех этих ситуациях разве что население лимитрофов, которое, по сугубо демократическим лекалам, никто и не спрашивает. На путь отказа от экономических связей с Россией, со всеми вытекающими из этого последствиями, уже давно встала и Молдавия, и вот, сегодня глава Минэнерго страны Виктор Парликов заявил, что страна отказывается от закупок российского газа.

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По словам Парликова, Молдавии удалось начать получать газ «полностью с европейского рынка», и при этом он якобы даже обходится государству дешевле, чем «в формуле, прописанной в контракте с «Газпромом».

Здесь, как говорится, хозяин — барин, но сначала с «Газпромом» следовало бы рассчитаться по долгам. Не требовать в наглой форме списать долг, будто России это зачем-то надо со столь недружелюбным руководством Молдавии, а расплатиться по нему.