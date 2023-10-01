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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В западной прессе призвали отменить «потолок цен» на российскую нефть
Потому что ну не работает он и работать не мог. А думали, что сработает. Вот такие экономисты на Западе.

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Когда в конце прошлого года страны G7 вздумали в нарушение всех правил рыночной экономики взять и установить «потолок цен» на российскую нефть, по сути, заявив такую абсурдную для всех здравомыслящих людей вещь, что это не продавец будет диктовать цену на свой товар, а покупатель. Поскольку западные «элиты» до сих пор мысленно живут в 1970-х — 80-х, не понимая, что реальность давным-давно изменилась, и Россия входит в расширенный картель ОПЕК+, который, собственно, и определяет, сколько будет стоить нефть, произошёл типичный для последних полутора лет просчёт: «потолок цен» не работает, и российская нефть постоянно только растёт в цене.

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Ситуация настолько противоположна той, которую рисовали в своих фантазиях функционеры из «Большой Семёрки», что уже даже издание Bloomberg, статью которого разместило на своих страницах издание The Washington Post, предлагает отменить «потолок цен» на российскую нефть.

Как пишет обозреватель издания, по сути «потолок цен» не работает. Хуже того: цена не только значительно превышает установленный Западом «потолок», но и сама нефть в процессе перегрузки с одного «ржавого танкера» на другой вызывает серьёзные риски экологической катастрофы.

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При этом по российскому бюджету предпринятые G7 меры не бьют: Россия сохраняет возможность финансировать специальную военную операцию, предлагая каждому её участнику зарплаты, значительно, а то и многократно превышающие средние по стране.

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