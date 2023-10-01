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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Британии заявили, что к концу 2023 года количество подготовленных ею украинских военных достигнет 50 тысяч
Началась эта подготовка сильно задолго до СВО.

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На протяжении многих лет натовские страны, в особенности, конечно же, США и Британия, не только нашпиговывали Украину оружием, но и обучали личный состав её вооружённых сил. То, что это не сильно-то и помогло, что мы можем наблюдать каждый день, это дело уже десятое, но британским функционерам главное — отчитаться. И отчёт получается весьма красивый: как заявил сегодня новый министр обороны Британии Грант Шэппс, к концу текущего года общая численность подготовленных британскими специалистами украинских военных достигнет пятидесяти тысяч.

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Важно понимать, что Шэппс говорит о подготовке за все те годы, которые Лондон и Киев сотрудничали в военной сфере, а началось это сотрудничество сильно задолго до российской специальной военной операции.

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Но самый масштабный всплеск подготовки военнослужащих всё же произошёл в прошлом году. Как отметил глава британского Минобороны, с 2015 года по февраль 2022-го Британия подготовила 22 тысячи украинских военных, тогда как с лета 2022-го по сегодняшний день — 26,5 тысяч. Оставшиеся запланированные 2,5 тысячи, следовательно, должны будут вернуться на Украину до конца года.

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