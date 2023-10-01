Периодически Киев применяет данные оперативно-тактические ракетные комплексы.

Не секрет, что в результате распада СССР Украина унаследовала и не поспешила вернуть законному владельцу — России — которая и сама, находясь в тяжелейшем положении, этот вопрос не поднимала, многочисленные предприятия оборонно-промышленного комплекса. Большая часть из них была распилена и растащена по карманам под чутким руководством западных «партнёров», но часть осталась, и за тридцать лет независимости Украина даже сумела разработать и произвести некоторые собственные — постсоветские — системы вооружений.

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В частности, оперативно-тактические ракетные комплексы ОТРК «Гром-2», которые должны были прийти на замену во всех аспектах устаревшим советским «Точкам-У». Время от времени ВСУ осуществляют попытки нанесения ударов с помощью данных ОТРК, однако на сегодняшний день они безуспешны: ракеты «Гром-2» перехватываются системами противовоздушной обороны. О том, что сегодня буквально пару часов назад над территорией Крымского полуострова были перехвачены две таких ракеты, сообщило Минобороны России. Обломки сбитых ракет упали на землю на территории Джанкойского района.

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Необходимо понимать, что «Гром-2» произведён буквально в штучных экземплярах, и многие украинские так называемые эксперты даже озвучивают по этому поводу свои нескрываемые сожаления. Дескать, будь данных систем гораздо больше, исход конфликта был бы другим. Конечно же, от этого мало что поменялось бы, поскольку для реального влияния на боевые действия таких ОТРК нужны сотни, а денег на такую роскошь в Киеве никогда толком не было, но, как мы знаем, тешиться иллюзиями — это излюбленная практика нынешних украинских политических и околополитических «элит».