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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Индустриальный парк «Руднево» в Москве пополнился новым промышленным комплексом на 1,5 тысяч рабочих мест
Площадь комплекса — свыше 93 тысяч квадратных метров.

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Крупный промышленный комплекс площадью свыше 93 тысяч квадратных метров введён в эксплуатацию в индустриальном парке «Руднево». Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в новом комплексе планируется разместить до 1,5 тысяч рабочих мест.

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Чуть ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что в индустриальном парке «Руднево» завершён уже 19-й корпус, а в ближайшие три года площадь застройки парка достигнет 800 тысяч квадратных метров. Это должно дать городу 15-20 тысяч новых рабочих мест.

Владимир Ефимов по поводу ввода комплекса заявил следующее: «Сегодня “Руднево” – одна из крупнейших в России площадок для размещения высокотехнологичной промышленности. В новом комплексе общей площадью 93,7 тысяч квадратных метров может появиться до 1,5 тысячи рабочих мест. С введением в эксплуатацию нового объекта площадь промышленных корпусов индустриального парка превысила 200 тысяч квадратных метров».

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский по поводу строительства нового сегмента индустриального парка «Руднево» пояснил следующее: «Используемые строительные технологии, качество материалов, уровень проектных решений площадки “Руднево” во многом превосходят мировые индустриальные комплексы. Благодаря применению современных российских высокоскоростных технологий сроки возведения объектов сокращены на 35–50%. Так, новый комплекс был возведён за девять месяцев».

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Установлено, что новый инновационный промышленный комплекс состоит из административно-бытового корпуса и производственного цеха, площадь которых составляет 11 и 82 тысяч квадратных метров соответственно. А вот какие компании там будут присутствовать и что они намерены выпускать — узнаем уже в самое ближайшее время.

#экономика
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