Но отказаться от этой нелепой политики не могут, потому что «будет хуже». Кому хуже и почему — вопросы, которые никто даже не задал.

Текущий конфликт на Украине отличается от предыдущих прокси-конфликтов коллективного Запада тем, что в плане интенсивности и масштаба перед ними то, чего даже представить себе было невозможно: колоссальный расход техники и боеприпасов, десятки и сотни миллиардов долларов, требуемых на поддержание спадающих штанов Украины как государства. На всё это на Западе явно не рассчитывали, как не рассчитывали в Кремле на то, что страны НАТО так сильно впрягутся за Киев. В общем, обе реальные стороны данного конфликта масштабно просчитались, и теперь, учитывая заявления руководства этих сторон, предельно очевидно, что решаться всё продолжит на поле боя.

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Осознавая всё вышесказанное, нетрудно догадаться, насколько сильное давление необходимость поддерживать Украину финансово оказывает на страны коллективного Запада, у которых и так дела на экономическом фронте как сажа бела. О том, что Киев становится всё сложнее держать на плаву в экономическом плане, заявил сегодня глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли в беседе с изданием House.

По его словам, оказание помощи Украине становится «очень болезненным», однако отказаться от этого дела на Западе, по словам Клеверли, якобы не могут, потому что если это сделать, то «будет только хуже».

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Почему будет хуже, кому будет хуже, а главное, какой во всём происходящем интерес западных налогоплательщиков, всё это животрепещущие вопросы, которые ручные журналисты издания, естественно, министру иностранных дел Британии даже не помыслили задать. В любом случае, на то, чтобы не дать России усилиться в результате текущего конфликта, никаких денег британским «элитам» не жалко. Не свои же деньги тратят, в конце концов, а деньги налогоплательщиков, а последних спрашивать не принято, потому что налог — есть безусловный обязательный побор, отчитываться за который государство формально и не обязано.