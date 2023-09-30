Когда воевать приходиться исключительно западными подачками, и не так выкрутишься.

После того как Германия, покорно взяв под козырёк и исполнив приказ заокеанского старшего брата, отправила на Украину огромное по меркам текущего конфликта количество танков Leopard как морально устаревшего первого, так и вполне современного второго поколений, в Сети стали множиться кадры, на которых эти «киски» разъезжают по украинским равнинам с усилением в виде советской динамической защиты «Контакт-1». Таких кадров за последние месяцы было уже приличное количество, и сегодня ими стало больше.

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Где-то недалеко от линии боевого соприкосновения бойцы ВСУ зафиксировали проезд танка Leopard 2A4, по наиболее уязвимым местам которого установлены «кубики» системы «Контакт-1». То, что сам танк размалёван «крестами», пожалуй, сегодня никого уже удивлять не должно: такова действительность, о которой нас предупреждали долгие годы, и из-за которой в том числе и началась специальная военная операция.

Напомним, что динамическая защита предназначена для противодействия летящим в танк снарядам за счёт энергии встречного взрыва в направлении снаряда, тем самым гася кинетическую энергию последнего. «Контакт-1» является первым и уже морально устаревшим образцом советской/российской динамической защиты. На российских танках сейчас применяется современный её вариант под названием «Реликт».

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Необходимо отметить, что в условиях современных боевых действий выживаемость танка зависит именно от систем динамической и активной защиты: толщина брони и материал, из которого она сделана, для мощных кумулятивных снарядов уже давно не имеют никакого реального значения.