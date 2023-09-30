И применяться этот «флот» будет понятно, для чего.

Так уж пошло развитие специальной военной операции, и ничего с этим уже не поделать, поскольку время вспять не вернёшь, что украинское руководство попало в ловушку своей собственной лжи и пропаганды, а потому не может пойти на попятную, если, конечно, с Запада не будет полностью перерезано финансирование. Как следствие, Украина продолжает сопротивляться, даже если итогом этого сопротивления станет полная утрата собственной государственности, о которой Киев предупреждали из Москвы в первые же дни СВО.

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Накал страстей в Киеве, впрочем, слишком велик, чтобы смотреть на вещи трезвым взглядом, поэтому сегодня президент Украины Владимир Зеленский с нескрываемым чувством гордости заявил, что в стране создаётся «первый в мире флот морских дронов». Как добавил Зеленский, производство орудий и снарядов натовских калибров для них уже началось.

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Естественно, всё это делается при содействии западных спонсоров Украины, и Зеленский этого не скрывает, а наоборот — гордится таким сотрудничеством. Содействовать в создании беспилотного флота будут США, Британия, Германия, Франция, Турция, Швеция и даже такая известная морская супердержава без выхода к морю, как Чехия.