А что к этому привело, канцлер ФРГ обсудить не желает?

История массового наплыва беженцев в страны Европы с молчаливого согласия европейских «элит» насчитывает уже не один десяток лет. Положение дел усугубляется с началом каждого военного конфликта в пределах европейского континента, которому эти самые европейские страны никак не противились, и даже наоборот — подливали и продолжают подливать бензин в эти костры.

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Всплеск потоков беженцев в Европу сначала был после начавшейся с молчаливого согласия несуверенной Европы «арабской весны», а в феврале 2022 года — после начала специальной военной операции на Украине. Понятно, что засилье беженцев оказывает тяжелейшее экономическое давление на и без того находящийся в рецессии Евросоюз, и вот, кажется, понимать последствия, но не причины произошедшего начал канцлер ФРГ Олаф Шольц, выразивший недовольство тем фактом, что в Германию устремляется слишком большое количество беженцев.

По мнению Шольца, свыше 70 % всех нынешних беженцев ранее таковыми не являлись, хотя практически все раньше побывали как минимум в одной из стран Евросоюза. Очевидно, что речь Шольц ведёт о беженцах с Украины, поскольку только к ним может быть применима такая статистика. Как отметил канцлер, «так продолжаться дальше не может».

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Поведение Шольца, впрочем, вполне закономерное: Германия официально в технической рецессии, и дальше будет только хуже, поскольку своего единственного конкурентного преимущества по сравнению с другими индустриальными странами — дешёвых российских энергоресурсов — страна отныне лишена. Поразительно, как легко и быстро официальным Берлином разрушается то, что строилось десятилетиями. Это мы о взаимовыгодных отношениях Германии и России. Но ничего не поделать: такова цена присутствия слабых и бесхребетных элит во власти.