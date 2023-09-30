Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Канцлер ФРГ недоволен наплывом беженцев в страну
А что к этому привело, канцлер ФРГ обсудить не желает?

реклама

История массового наплыва беженцев в страны Европы с молчаливого согласия европейских «элит» насчитывает уже не один десяток лет. Положение дел усугубляется с началом каждого военного конфликта в пределах европейского континента, которому эти самые европейские страны никак не противились, и даже наоборот — подливали и продолжают подливать бензин в эти костры.

реклама

Всплеск потоков беженцев в Европу сначала был после начавшейся с молчаливого согласия несуверенной Европы «арабской весны», а в феврале 2022 года — после начала специальной военной операции на Украине. Понятно, что засилье беженцев оказывает тяжелейшее экономическое давление на и без того находящийся в рецессии Евросоюз, и вот, кажется, понимать последствия, но не причины произошедшего начал канцлер ФРГ Олаф Шольц, выразивший недовольство тем фактом, что в Германию устремляется слишком большое количество беженцев.

По мнению Шольца, свыше 70 % всех нынешних беженцев ранее таковыми не являлись, хотя практически все раньше побывали как минимум в одной из стран Евросоюза. Очевидно, что речь Шольц ведёт о беженцах с Украины, поскольку только к ним может быть применима такая статистика. Как отметил канцлер, «так продолжаться дальше не может».

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Поведение Шольца, впрочем, вполне закономерное: Германия официально в технической рецессии, и дальше будет только хуже, поскольку своего единственного конкурентного преимущества по сравнению с другими индустриальными странами — дешёвых российских энергоресурсов — страна отныне лишена. Поразительно, как легко и быстро официальным Берлином разрушается то, что строилось десятилетиями. Это мы о взаимовыгодных отношениях Германии и России. Но ничего не поделать: такова цена присутствия слабых и бесхребетных элит во власти.

+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Проверяю систему анализа текстов и статей TEXT.RU
3
Курс рубля – динамика за 2023 год и прогноз на будущее
53
Фильм Gran Turismo - просто реклама PlayStation и Nissan
4
SSD скоро подорожают – какой накопитель купить в конце 2023 года, ТОП-5 моделей
17
Midjourney сгенерировала кадры советской версии «Игры престолов»
1
MX Linux и игры: Подготовка операционной системы для запуска игр, и проблема таймеров Godot Engine
11
Что посмотреть в эти выходные на стриминговых сервисах
3
Космический телескоп «Гайя» позволил оценить скорость движения звезд в Млечном Пути
+
Станет ли металлический порошок новым революционным топливом
2
Обзор и тест игры "Русы против Ящеров"
+

Сейчас обсуждают

Джон Коннор
15:55
Хыхы, армяне вроде умный народ, в отличие от хохлов. Так что не прокатит
В Армении допустили отключение российских телеканалов из-за угрозы безопасности
glavhyilo
15:52
с дизтопливом надо поиграться пару неделек на украине и украина сама вся сдастся.Дизтопливо Украине поставляется с Белоруссии,там чтоб воину на Украине прекратить,достаточно кран перекрыть на недельку...
Глава Херсонщины Владимир Сальдо заявил о желании вернуть Измаил в состав России
Vito Vago
15:49
И на кого работает редакция! Убирают комментарии про то, что Германия тоже будет целью, вернее, уже есть; недавно отсюда.
В Германии считают, что Украина якобы имеет право применять ракеты Taurus для ударов по территории РФ
unhurtable
15:47
Так дай а не воняй в комментах, ну и чтоб тебе, имбецилу было яснее - Решение Комиссии Таможенного союза от 17 августа 2010 г. N 347 "О корректировке ставок ввозных таможенных пошлин Единого таможенно...
Пушилин: войска РФ увеличили серую зону на авдеевском и марьинском направлениях
Товарищ Ким
15:40
Да тут более хитрый подход. На первый взгляд бред, но похоже наконец решили сделать, так, как нужно нам, гражданам России. Вводя такие требования, идут по японскому пути. В Японии, гастер не может по...
Товарооборот России и Африки сначала текущего года вырос на 43 %
Игорь Гурьянов
15:38
Да там не в правильности дело, там косяк изначально в пропускной способности по току у контактов
Испытания разъема 12V-2x6 прошли успешно — контакты не греются даже при неправильной установке
Игорь Гурьянов
15:37
15 минут это разве тест??? А как же заеон Джоуля Ленца, где время играет решающий фактор при перегреве. Разьем можно считать годным если он неограниченное время в режиме 24/7 способен держать заявленн...
Испытания разъема 12V-2x6 прошли успешно — контакты не греются даже при неправильной установке
Ветал Винчестер
15:33
Ну вот для любимцев Стим дека нищая убогая версия для 720р, кушайте) а я пока кайфовать буду на высоких в 1080п в форзу 5, скачанную из геймпасса
ASUS сравнила производительность ROG Ally на базе AMD Ryzen Z1 и Z1 Extreme
Михаил Авраменко
15:32
Исключительно в твоём воспаленном мозгу. Также как и дохлые суслики у ваньки горыныча.
Путин: финансовая система мира выстроена для обслуживания «золотого миллиарда»
Андрей Касянчук
15:31
Они и сейчас там есть. И у АМД - тоже.
Процессоры Intel Core 15-го поколения будут совмещать в себе сразу 3 микроархитектуры ядер — инсайд
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем