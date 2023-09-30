А дальше будет как в анекдоте: российского военного присутствия нет, но вы держитесь.

Как известно, «проблема» Нагорного Карабаха больше таковой не является: после того как Ереван официально и в присутствии международных структур признал эту территорию частью Азербайджана, дальнейшие события были предрешены. После проведения Азербайджаном кратковременной «антитеррористической» операции, призванной очистить Карабах от «незаконных» сформированных усилиями Армении вооружённых формирований, все формальности окончены.

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В самой Армении, впрочем, если говорить о действующем политическом руководстве, обвинили не самих себя, поскольку кроме самих себя в произошедшем больше никто не виноват, а старого друга и товарища — Россию. Видите ли, это Россия за свой счёт и ценой жизней своих солдат должна была оборонять Карабах, существование которого формально даже не признаёт.

Как следствие, сейчас в Армении на фоне истерики ведётся активнейший разрыв всех связей с Россией, скорости которого позавидовала бы даже Украина постмайданного образца. И вот, в Госдуме полагают, что поворотным моментом в истории Армении станет выход Еревана из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Таким мнением поделился первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. Депутат полагает, что это может произойти уже «в обозримой перспективе», причём вместе с выходом из ОДКБ будет «поставлен вопрос о пребывании российской военной базы в Гюмри».

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К чему это всё приведёт Армению, пожалуй, объяснять не надо. Членство в ОДКБ и наличие российской военной базы — это два ключевых гаранта государственности страны, с двух сторон окружённой недоброжелателями при отсутствии (кроме РФ) реальных союзников.