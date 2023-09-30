Лидером товарооборота с РФ стал Египет.

Товарооборот России со странами Африки за восемь месяцев текущего года увеличился на 43,5 % до $15,5 миллиарда — информация была опубликована Минэкономразвития. Основным партнёром для России на континенте стал Египет.

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«В Африке богатая ресурсная база, но нет технологий производства, нужны наши технологии по разработке месторождений и добыче полезных ископаемых. Высокие темпы урбанизации делают востребованным наш опыт по строительству жилья, автомобильных и железных дорог, портов, нефтегазопроводов, коммунальных сетей», — уточнил министр экономического развития Максим Решетников.

Минэкономразвития через свою пресс-службу в ответ на запрос российских СМИ указало, что топ-5 африканских стран по товарообороту с Россией за январь-август 2023 года выглядит следующим образом:

1. Египет

2. Алжир

3. Марокко

4. Тунис

5. Ливия

Международный валютный фонд оценивает суммарную долю этих стран в мировом ВВП на уровне 1,8 % за 2022 год, лидирующему Египту принадлежит 1 %. А самой волатильной экономикой является ливийская — её ВВП в 2022 году, по оценке всё того же МВФ, рухнул на 12,8 %, а в 2023 году должен восстановиться на 17,5 %.

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Напомним, в 2022 году товарооборот России и Африки составил $18 миллиардов — об этом говорил Владимир Путин. На российский экспорт пришлось $14,8 миллиарда, а свыше 50 % российских поставок в Африку — это машины и оборудование, химическая продукция и продовольствие.