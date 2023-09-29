До октября осталось всего ничего. Тогда-то и узнаем, кто где наврал (или нет).

Несмотря на то, что весенне-летне-осеннее «контрнаступление» ВСУ обернулось полнейшим провалом, который уже не могут скрывать и маскировать даже самые ярые сторонники Киева в текущем вооружённом конфликте, отказаться от громких заголовков на Украине, по всей видимости, так и не готовы. Как сообщают СМИ со ссылкой на свои информированные источники, президент Украины Владимир Зеленский якобы согласовал с США и Британией новое наступление, которое пройдёт в начале октября и целью которого станет захват Запорожской атомной электростанции.

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Как сообщает «РИА Новости», в Николаевской области для участия в наступательных действиях сосредоточена «крупная группировка» морской пехоты ВСУ. По замыслу, эта группировка будет форсировать Днепр, сильно обмелевший на данном участке после подрыва плотины Каховской ГЭС.

Собеседник агентства считает, что данное действие является не чем иным, как «очередной авантюрой» президента Украины, которая может привести к трагическим последствиям.

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В любом случае, до начала октября осталось всего ничего, да и для ВС РФ никакие действия ВСУ секретом не являются. Тогда-то и узнаем, «вброс» это был или же действительно достоверные сведения.