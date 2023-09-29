Естественно, не самостоятельно. Большей части своих компетенций в стране давно нет, а те, что оставались, ликвидированы в ходе боевых действий.

Не секрет, что в стратегии США и, как следствие, коллективного Запада в целом, упор делался на воздушное господство с явным пренебрежением к системам противовоздушной обороны. Учитывая географическое положение США, подобный расклад вполне логичен, как следствие, когда Штаты стали в совершенно безумных, беспрецедентных объёмах оказывать помощь Украине, свои запасы систем противовоздушной обороны там весьма быстро истощили.

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Прекрасно понимают это и в Киеве, в котором уже не рассчитывают получить достаточное для обороны страны количество средств ПВО, поэтому решили подключить пусть и бесконечно иллюзорный и невыполнимый, но всё же план «Б». Таковым в данном случае является намерение Украины организовать собственное производство систем противовоздушной обороны, о чём заявил сегодня глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Естественно, заниматься Украина этим будет не самостоятельно, поскольку соответствующих компетенций в стране давным-давно уже нет, а последние были добиты в ходе российской специальной военной операции, а с помощью западных «партнёров». По словам Ермака, «фундаментальное решение» по данной теме уже имеется, и «очень скоро» его уже начнут реализовывать.

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Как, где, сколько и какие системы ПВО Киев намерен производить, откровенно непонятно, поскольку на территории Украины нет ни одного безопасного клочка территории, куда не могли бы долететь российские средства поражения. Поэтому любое производство таких масштабов неизбежно будет уничтожено на этапе его введения в эксплуатацию (дабы нанести не только военный, но и экономический ущерб).