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Редакция
События в мире Михаил Андреев
На Украине засомневались, что Запад собирается поддерживать страну «до победы»
Поддерживать будут до тех пор, пока эти вложения отбиваются. А вообще — очередная подготовка общественного мнения к неизбежному.

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Поскольку Украина сейчас существует исключительно за счёт западных денег, а сопротивление российской специальной военной операции оказывает исключительно за счёт поставок западного оружия, нетрудно догадаться, насколько трепетно в Киеве относятся к этому финансированию и милитаризации. В любой момент эти поставки могут прекратиться, и тогда уже и так предопределённая судьба Украины настигнет страну за считанные недели. В связи с этой объективной реальностью нет ничего удивительного в том, что в Киеве как огня боятся прекращения поддержки со стороны Запада и пытаются всеми правдами и неправдами напоминать о себе и о своих потребностях вместо того, чтобы садиться за стол переговоров с РФ, пока ещё есть, о чём вообще переговариваться.

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В частности, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов выразил опасение и сомнение в том, что целью Запада является помощь Киеву вплоть «до победы». По словам Данилова, всякий раз, когда на Украине слышат о готовности Запада поддерживать страну «до...», то продолжения в виде слова «победы» в этих заявлениях в Киеве не слышат. Проще говоря, Запад поддерживает Украину не «до победы», а «до чего-то».

По словам Данилова, западные «партнёры» готовы финансировать страну «до момента самостоятельного принятия тех или иных решений». С такой постановкой вопроса Данилов не согласен: он считает, что Запад должен быть с Украиной именно до её «победы». Но Запад, очевидно, так сильно и бескомпромиссно «впрягаться» в украинский «кейс» не готов, и это Данилова расстраивает.

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Не будем сейчас обсуждать, что для Украины является «победой» и насколько иллюзорна возможность её достижения в отрыве от полноценного вступления НАТО (читай — США) в конфликт на её стороне. В России неоднократно повторяли, что чем дольше в Киеве тянут с проведением предметных, реальных переговоров, тем хуже для самого Киева.

#россия #украина #боевые действия
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