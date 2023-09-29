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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Китайский кроссовер Jaecoo J7 дебютировал в России — цены начинаются с 3,3 миллиона рублей
Всего будет четыре комплектации, две — с полным приводом.

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В Москве прошла презентация китайского кроссовера Jaecoo J7, который относится к компактному классу, может похвастаться строгим дизайном и богатым базовым оснащением. Новинка на рынке РФ принадлежит к «околопремиальному» бренду Chery, который ориентирован в самом Китае на экспорт.

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Jaecoo J7 — один из самых свежих суббрендов Chery, которая в России также присутствует как поставщик автомобилей марок Exeed, Omoda, Jetour и Kaiyi. Главная задача для головной Chery – создать разнообразие для местного покупателя и заполнить освободившиеся после ухода немецких автомобильных брендов ниши. Что касается Jaecoo, то модель J7 и вовсе является дебютной для бренда и пока вообще единственной. В Китае этот кроссовер известен как Chery Explore 06, на своей родине автомобиль поступил в продаже в прошлом месяце. Кстати, на русском языке Jaecoo произносится как «джейку́», само название образовано от немецкого слова Jäger (охотник) и английского Cool (крутой).

Jaecoo J7 построен на базе модульной платформы T1X, передняя подвеска — типа McPherson, задняя является независимой многорычажной. Длина кроссовера — 4500 мм, ширина — 1865 мм, высота — 1680 мм, колёсная база — 2672 мм. Ещё по размерам: дорожный просвет у переднеприводной версии — 196 мм, у полноприводной — 186 мм, объём топливного бака составляет 51 и 57 л соответственно. Объём багажника — 412 л, со сложенными сиденьями второго ряда — 1332 л. Штатная размерность шин — 235/55 R 18 либо 235/50 R 19.

Производитель уточняет, что Система полного привода с электронноуправляемой муфтой отбора мощности на заднюю ось у Jaecoo получила название ARDIS (она же All Road Drive Intelligent System), у неё есть семь режимов работы, в том числе для езды по снегу, грязи и песку.

Jaecoo J7 будет доступна в четырёх вариантах комплектаций, но кардинально между собой отличаются только две, поскольку еще пара похожих просто имеют полный привод. Так, Lifestyle и Ultimate относятся к переднеприводной версии кроссовера, в то время как Active и Suprime — к полноприводной.

Jaecoo J7 в исполнении Lifestyle получит: фронтальные, боковые и оконные подушки безопасности, систему мониторинга слепых зон, систему помощи при перестроениях, система предупреждения о перекрёстном столкновении, системы помощи при старте в гору и при спуске с горы, систему предупреждения об опасности при открытии дверей, круиз-контроль и кожаную обивку салона.

Список опций для Lifestyle на этом не заканчивается. Для автомобиля в этой комплектации, за которую производитель попросит 3 339 900 рублей, (актуально также для полноприводной Active за 3 609 900) будущий владелец также получит: двухзонный климат-контроль, обогрев передних и задних сидений, обогрев руля и лобового стекла, электропривод регулировок водительского кресла с памятью, вентиляцию кресла водителя, регулируемый по высоте и вылету многофункциональный руль, 10,25-дюймовый приборный экран, 13,2-дюймовый мультимедийный сенсорный экран, аудиосистему с шестью громкоговорителями, беспроводную зарядку для смартфона мощностью 50 Вт, пять USB-разъёмов, передние и задние датчики парковки, камеры кругового обзора, электрохромное зеркало заднего вида, датчики дождя и света, электропривод багажной двери, полностью светодиодную «оптику» и 18-дюймовые литые колёса.

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А вот владельцы более дорогих Ultimate (3 549 900 рублей) и Supreme (3 749 900 рублей) смогут довольствоваться следующими дополнительными опциями: коленная подушка безопасности для водителя, система автоматического аварийного торможения, система удержания в полосе, адаптивный круиз-контроль с пробочным режимом, система распознавания дорожных знаков, автоматический переключатель света фар с дальнего на ближний, проекционный экран для водителя, 14,8-дюймовый мультимедийный сенсорный экран с функцией голосового управления, премиальная аудиосистема Sony с восемью громкоговорителями, электропривод регулировок кресла переднего пассажира, панорамная стеклянная крыша с люком, 19-дюймовые литые колёса, тормозные суппорты красного цвета.

#автомобили #jaecoo
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