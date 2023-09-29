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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В ГШ ВС РФ заявили об отсутствии планов проведения «дополнительных мобилизационных мероприятий»
Дескать, хватает граждан, приходящих на службу по контракту.

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Поскольку интенсивность текущего конфликта на Украине на несколько порядков превышает то, что видела Европа после Второй мировой войны, а линия боевого соприкосновения между сторонами конфликта растянулась на тысячу с лишним километров, то в начале специальной военной операции у ВС РФ был явный недостаток личного состава. Поскольку идеей было склонение Киева к подписанию договора, а не затяжной конфликт, то осенью прошлого года планы пришлось менять, объявляя частичную мобилизацию.

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Несмотря на то, что на сегодняшний день вопрос комплектования линии боевого соприкосновения уже на повестке дня не стоит, и это прекрасно видно по отсутствию результатов у ВСУ в деле «контрнаступления», в российском обществе всё же существует опасение касательно возможности возобновления мобилизационных мероприятий. Опасения справедливые: стране, которая оказалась вынуждена проводить индустриализацию, которой позавидует даже сталинский период, люди нужны в экономике, а не на фронте.

Понимают это и в российской власти, поэтому делают всё возможное, чтобы избежать принудительной мобилизации: зазывают на службу по контракту, обещают огромное жалование, колоссальные льготы и преференции. И, надо сказать, работает: на сегодняшний день на службу по контракту с начала 2023 года записались уже 320 тысяч человек в дополнение к тем 300 тысячам мобилизованных в прошлом году и ещё порядка 40—70 тысячам добровольцев, записавшихся также в прошлом году.

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Как следствие, сейчас контрактников и добровольцев хватает для выполнения боевых задач, о чём заявил замначальника главного организационно-мобилизационного управления ГШ ВС РФ Владимир Цимлянский. По словам Цимлянского, в ГШ «никаких планов проведения дополнительных мобилизационных мероприятий нет».

#россия #боевые действия #экономика
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