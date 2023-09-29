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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В России созданы первые полностью отечественные матричные фотомодули на кристалле для высокоточного оружия
Теперь это всё надо проверить и пустить в серию.

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Поскольку теперь РФ в ближайшие годы, а то и десятилетия, может рассчитывать только на себя, на Китай и параллельный импорт, но в большей степени, естественно, на себя, то и заниматься импортозамещением во всех ключевых, системообразующих отраслях необходимо в поистине ударном темпе. Насколько этот темп ударный, пока судить невозможно, ибо для накопления статистики должно пройти гораздо больше времени, но то, что процесс идёт, неоспоримо. И сегодня очередным подтверждающим это примером стало больше. Как сообщила госкорпорация «Ростех», в стране разработана линейка полностью отечественных матричных фотомодулей на основе кристаллов кремния.

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За разработку отвечает холдинг «Росэлектроника», а применяться данные фотомодули будут в основном в системах вооружения и в целом околовоенной среде: в системах наведения высокоточного оружия, а также в системах видеомониторинга и сканирования.

Как пишет «Ростех», каждый такой фотомодуль является кристаллом с матрицей фоточувствительных элементов, 10-разрядным АЦП и генератором сигналов, управление которым ведётся посредством интерфейса передачи данных. Разработанные «Росэлектроникой» фотомодули могут работать в диапазоне 400—900 нм, а также выдавать на монитор изображение с разрешением 1280x1024, что для военной техники с соответствующими «квадратными» дисплеями, впрочем, вполне достойно.

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До конца текущего года производитель намерен представить мини-камеру для «технического зрения» — с целью демонстрации возможностей фотомодуля. Когда эти фотомодули пройдут опытные проверки, пойдут в серию и начнут устанавливаться на системы вооружений и околовоенную технику, пока неизвестно, но в целом предельно очевидно, что это вопрос не ближайшей перспективы.

#россия #электроника #промышленность
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