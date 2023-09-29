«Контрнаступление» ВСУ не добилось результатов, отметил адмирал, и предупредил о «затяжном конфликте».

Несмотря на то, что формально «контрнаступление» ВСУ ещё продолжается, но из сводок Минобороны России о потерях противник, которые стремительно снижаются, следует, что данный процесс уже на излёте. Понимают это и главные спонсоры и зачинщики текущего конфликта, сидящие как по ту сторону Ла-Манша, так и по ту сторону Атлантического океана. В частности, в Лондоне заявили, что Запад просчитался с оценкой масштабов и уровня фортификаций и линий обороны, которые возвели вооружённые силы России вдоль всей линии боевого соприкосновения.

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И заявляет об этом в Британии не рядовой бестолковый функционер из политического класса или «эксперт», а целый адмирал сэр Тони Радакин, возглавляющий британский аналог генерального штаба. По словам Радакина, на Западе следует «подправить» ожидания касательно того, чего Киев может добиться в краткосрочной перспективе по итогам провала «контрнаступления» в деле достижения «уверенного прорыва», на который «многие надеялись» в начале лета.

Помимо крепости российских укреплений адмирал в качестве причин неудачи «контрнаступления» винит слабую подготовку солдат ВСУ, а также разнородность имеющихся у них вооружений. Почему Радакин не упомянул о тотальном господстве ВС РФ в артиллерии, авиации и противотанковых средствах, неясно, но, возможно, потому что в таком случае он стал бы звучать как «кремлёвская пропаганда». А полную правду об украинском конфликте и его реалиях на Западе сейчас говорить, как мы знаем, неприемлемо.

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Радакин предупреждает, что конфликт на Украине после провала «контрнаступления» перейдёт в затяжную фазу, и в подобных конфликтах победу одерживают экономики и производственные потенциалы. Естественно, адмирал намекает на то, что совокупная производственная мощь и реальная экономика коллективного Запада якобы больше российской, но правду мы все знаем — нет, не больше. И данная реальность рисует для Киева ещё более пессимистическое будущее.