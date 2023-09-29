Такие уж времена.

Так уж сложилось, что несмотря на все просьбы, мольбы и угрозы, коллективный Запад всё же довёл Украину до самоубийственного для неё конфликта на истощение с Россией вместо того, чтобы решить всё в формате переговоров с подписанием незыблемых по своей сути документов, гарантами которых помимо самих подписантов должны стать не только и не столько недоговороспособные страны Запада, сколько страны глобального Юга. Развитие событий пошло именно так, как оно пошло, поэтому в РФ многократно наращено и ещё будет дополнительно наращено производство военной техники. Результаты этого масштабирования производства можно регулярно прочитать в новостной сводке госкорпорации «Ростех», объединяющей под собой практически весь российский оборонно-промышленный комплекс.

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Сегодня, например, «Ростех» сообщил о передаче Курганским машиностроительным заводом новой партии боевых машин пехоты БМП-3 в войска. Необходимо отметить, что, судя по контексту, бронетехника едет сразу в зону проведения специальной военной операции: в частности, все отправленные сегодня «заказчику» (понятное дело, заказчик — это Минобороны) машины в обязательном порядке оснащены бронеэкранами и противокумулятивными решётками.

Кроме того, как добавил представитель Курганмашзавода, соответствующие комплекты бронеэкранов и противокумулятивных решёток активно поставляются отдельными грузами для оснащения уже имеющихся и эксплуатируемых бронемашин.

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Помимо строительства новых БМП-3 Курганмашзавод также активно ремонтирует уже находящиеся на вооружении «трёшки».