Ну, формально-то Блинкен прав.

Ключевые спонсоры Украины в её текущем сопротивлении российской специальной военной операции очень любят изображать, что стоят в сторонке и просто предоставляют Киеву оружие и деньги, якобы ничего не требуя взамен и не дёргая кукол за ниточки. Как оно всё происходит на самом деле, все прекрасно понимают, но дипломатический протокол зачастую не позволяет называть вещи своими именами, поэтому сегодня госсекретарь США Энтони Блинкен, отвечая на вопрос о территориальных уступках Украины в пользу России, заявил о том, что соответствующие решения будут принимать сами украинцы.

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По словам Блинкена, администрация США привержена мнению о том, что решения столь фундаментального характера должны принимать непосредственно украинцы; за их спиной великие державы подобные вещи обсуждать якобы не должны.

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На самом деле, Блинкен, конечно же, лукавит, иначе бы в американской администрации не поднималась бы постоянно тема якобы «отвоевания» Украиной половины своих «захваченных» территорий, и в целом тема захвата именно территорий без учёта других аспектов вроде потерь ВСУ в личном составе и военно технике, бесконечно не всплывала бы в обсуждениях, призванных оправдать трату десятков и сотен миллиардов долларов на поддержание пожара конфликта за тысячи километров от Америки.