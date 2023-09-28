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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Президент Казахстана считает, что Россия и Украина готовы к началу переговорного процесса
Россия и Украина в курсе?

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Понимание того факта, что конфликт на Украине надо закруглять, с каждым днём доходит до всё большего количества людей. Причина проста: чем дольше эти боевые действия затягиваются, тем слабее позиция Киева и тем более жёсткие условия будут поставлены Москвой, а это чревато тотальным политическим поражением коллективного Запада и утратой им своего лица. Поэтому вереницы западных функционеров, посещающих Киев с явно неприятными для действующего украинского руководства планами и предложениями, стали столь частым явлением.

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И вот, о том, что формальные стороны текущего конфликта — Россия и Украина — готовы к началу переговорного процесса, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках своей встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. По словам Токаева, обе стороны изъявили готовность к переговорам.

Откуда у Токаева такая информация, непонятно, однако Киев всеми своими действиями демонстрирует нежелание переговариваться с учётом объективных реалий, сложившихся «на земле». По понятным причинам, Москва не будет считать предложенные Зеленским безумные требования к фактически капитуляции России готовностью Киева вести переговоры.

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Как уже неоднократно отмечали представители российской власти, переговоры должны вестись с учётом объективной реальности, и чем дольше Киев тормозит этот процесс, тем сложнее будет начинать переговоры. Сегодня Украина потерял пять своих регионов, 24 февраля 2022 года дело могло ограничиться только тремя регионами, ну а если бы Киев не упирался и выполнил Минские соглашения, то пришлось бы мириться только с потерей Крыма. Но в Киеве выбрали то, что выбрали. Как будут происходить события в ближайшие месяцы, неизвестно, поскольку ситуация поистине непредсказуемая, и чем она отчаяннее для Киева, тем более непредсказуемой она становится.

#россия #украина #политика #боевые действия #казахстан
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