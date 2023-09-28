Так приходится делать, когда официальные дилеры совсем уже берега попутали.

Несмотря на то, что «АвтоВАЗ» пытался приструнить официальных дилеров с их непомерным задиранием цен на новые «Лады», желание торговцев получить сверхприбыль успокоить оказалось настолько трудно, что проще стало организовать онлайн-продажи прямо с завода по заводской же цене. О том, что такой проект был запущен, сообщил сегодня тольяттинский автогигант.

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Как гласит официальный пресс-релиз, благодаря данной системе покупатель может дистанционно выбрать автомобиль, зарезервировать его, получить на него одобрение кредита или же внести полную оплату покупки. Ключевым преимуществом такого способа приобретения автомобиля Lada в «АвтоВАЗе» называют, естественно, возможность купить машину непосредственно по заводской цене — без дилерских наценок.

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Пока что выбор машин в онлайн-«витрине» беден — доступна только Lada Granta в комплектации Standart и в спорт-версии Drive Active. Но, надо полагать, с течением времени там появятся и другие машины производителя. В противном случае смысла во всём этом мероприятии будет примерно ноль.