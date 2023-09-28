Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Мишустин заявил о преодолении российской экономикой наиболее сложного периода
Вероятно, он прав.

реклама

После того как коллективный Запад, всерьёз веря в свою сказку о том, что российская экономика после введения санкций сложится как карточный домик, обрушил на страну всю мощь своих санкционных возможностей, из этого получилось... Практически ничего. На сегодняшний день система фактически восстановлена до такой степени, что российское правительство в лице его председателя Михаила Мишустина может рапортовать о прохождении российской экономикой наиболее сложного постсанкционного периода.

реклама

По словам Мишустина, в результате разрыва западными странами многолетних связей с Россией были обострены «многие вопросы», но на сегодняшний день «наиболее сложный период пройден», а прогнозы Запада по обрушению российской экономики «не сбылись».

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

По статистике таких ангажированных международных организаций, как Международный валютный фонд и Всемирный банк, валовый внутренний продукт России в этом году увеличится. Да, пока на уровень статистической погрешности, но всё же увеличится — в противовес 20—30-процентному падению в год, как на это рассчитывали западные функционеры, получившие в своё распоряжение явно недостоверные разведданные о состоянии российской экономики.

#россия #экономика
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Силуанов заявил о необходимости курса рубля быть предсказуемым
Президент Казахстана заявил, что страна будет следовать антироссийскому санкционному режиму
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2023 года за 55 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Сентябрь)
26
Япония пытается восстановить лидерство в производстве передовых микросхем — EAF
13
О молодежных фильмах ужасов, которые стали (или хотели стать) франшизами
3
Реалистичный военный шутер для слабых ПК и отличная замена Battlefield - Project Reality
10
MX Linux и игры: Основные проблемы Linux для игр
19
Китай опережает весь мир по мощности суперкомпьютеров, но скрывает это из-за американских санкций
5
Какими были елочные игрушки в СССР
24
США ввели новый пакет санкций против Китая за поставки в Россию и Иран компонентов для ударных БПЛА
26
Повышение ключевой ставки ФРС США до 7% будет иметь очень негативные последствия для всего мира — АТ
14
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Hero
2

Сейчас обсуждают

Eppius
19:48
А Бахмут разве не взяли?
Huawei отправляет своим сотрудникам телефоны Huawei Mate60 в честь фестиваля середины осени
Eppius
19:47
Нас предали?
Президент Казахстана заявил, что страна будет следовать антироссийскому санкционному режиму
Вася Ягодкин
19:46
Абасрамс хоть в броне, хоть нет, мало на танк похож, больше на пародию танка.
Завод General Dynamics перед отпавкой на Украину "раздел" танки Abrams от продвинутой урановой брони
Вася Ягодкин
19:45
Встретились дебил и наркоша.
Reuters: Зеленский провел встречу с генсеком НАТО Столтенбергом
Witty Cat
19:41
Как гласит народная мудрость: пьяная баба п@де не хозяйка =)
Новое исследование доказывает что алкоголь не делает девушку привлекательнее, а делает нас смелее
Turbopro
19:27
Ты по себе судишь пяти гривенный пи дар?
Повышение ключевой ставки ФРС США до 7% будет иметь очень негативные последствия для всего мира — АТ
истребитель хохлизма
19:26
эти дауны не смогли в русский язык
Mozilla Firefox вводит офлайн-переводчик страниц в обновлении 118
Сергей Миляев
19:26
Саудит станут жить ещё лучше ! А россияне ? Никогда ! Кроме конечно сами знаете кого .
Саудовская Аравия и Россия смогли дополнительно заработать на нефти после решения ОПЕК+ о сокращении добычи
Сергей Миляев
19:23
Фигня ! Пьяный порой даже на возраст не смотрит !
Новое исследование доказывает что алкоголь не делает девушку привлекательнее, а делает нас смелее
Показывал 3_14sUn
19:01
Что характерно, "молодежь" - исключительно негры. Как же так нетолерантненько выходит?
Apple заблокировала дистанционно все украденные в Филадельфии смартфоны и планшеты
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем