Вероятно, он прав.

После того как коллективный Запад, всерьёз веря в свою сказку о том, что российская экономика после введения санкций сложится как карточный домик, обрушил на страну всю мощь своих санкционных возможностей, из этого получилось... Практически ничего. На сегодняшний день система фактически восстановлена до такой степени, что российское правительство в лице его председателя Михаила Мишустина может рапортовать о прохождении российской экономикой наиболее сложного постсанкционного периода.

реклама

По словам Мишустина, в результате разрыва западными странами многолетних связей с Россией были обострены «многие вопросы», но на сегодняшний день «наиболее сложный период пройден», а прогнозы Запада по обрушению российской экономики «не сбылись».

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

По статистике таких ангажированных международных организаций, как Международный валютный фонд и Всемирный банк, валовый внутренний продукт России в этом году увеличится. Да, пока на уровень статистической погрешности, но всё же увеличится — в противовес 20—30-процентному падению в год, как на это рассчитывали западные функционеры, получившие в своё распоряжение явно недостоверные разведданные о состоянии российской экономики.