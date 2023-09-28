Все запреты сняты.

Юлавное таможенное управление (ГТУ) КНР объявило о снятии 15-летнего ограничения на импорт свинины из России. Информацию об этом обнародовала пресс-служба Россельхознадзора. Данное решение было принято по результатам оценки рисков и анализа системы госконтроля африканской чумы свиней (АЧС) в России.

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В сообщении ведомства также говорится о том, что в скором времени ГТУ намерена будет сформировать инспекционные и карантинные требования к поставкам свинины с территории России.

Напомним, ограничения на поставки свинины были введены Китаем в 2008 году. Спустя пять лет после этог Россельхознадзор проводил работу по допуску свинины на китайский рынок. В числе подготовительных мероприятий были, например, организованы визиты китайской стороны на российские предприятия. В ходе посещений пищевых производств представителей Главного таможенного управления КНР знакомили с инструментами госконтроля за безопасностью свиноводческой продукции и по предотвращению распространения АЧС.

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Упомянутые инструменты госконтроля за безопасностью свиноводческой продукции действительно работали. Так, по состоянию на 25 сентября Россельхознадзор с начала года выявил 72 вспышки АЧС, из них 41 — среди домашних свиней (заболевание не опасно для человека). В тот же день, 25 сентября, Южное межрегиональное управление Россельхознадзора сообщило, что на территории Краснодарского края в сентябре будут ликвидированы 57 тыс. свиней в связи с распространением африканской чумы среди животных.