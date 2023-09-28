Не делай добра, зла не получишь (с) Народная русская мудрость.

Политика двоестулия в бывших национальных республиках СССР порой доходит до абсурда: страны хотят получать максимум «плюшек» от России, от которой зависят на 100 %, и одновременно не портить отношения с Западом, в результате чего продолжают демонстративно плевать в кормящую их российскую руку. Например, сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что Берлин может быть спокоен: Казахстан будет следовать [антироссийскому] санкционному режиму.

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Комментарий Токаева прозвучал в ответе на вопрос о том, что Астана, дескать, помогает России обходить санкции. Из комментария казахского лидера следует, что нет, не помогает.

При всём этом необходимо понимать, что Токаев всё-таки по образованию дипломат, и говорит вещи, которые должен произносить дипломат. На деле Казахстан, конечно же, в чём может, помогает РФ обходить санкции, являясь, например, перевалочным пунктом для закупаемых по параллельному импорту товаров.

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Не говоря уже о том, сколько российских геймеров «сменили гражданство» и прописались в Казахстане в своих Steam-аккаунтах, дабы продолжать покупать игры от издателей, которые демонстративно заявили о нежелании получать российские деньги. Впрочем, вопрос отсутствия чувства собственного достоинства у российских геймеров — это тема для другого обсуждения.