Об этом сообщает издание Wall Street Journal.

Издание Wall Street Journal (WSJ) сообщает, что Саудовская Аравия и Россия смогли заработать за последние месяцы миллиарды долларов дополнительных доходов от нефти — причём, даже после того, как их решение в составе ОПЕК+ сократить добычу нефти привело к резкому росту цен на нефть.

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Журналисты издания пояснили, что после решения России и Саудовской Аравии нефть марки Brent подорожала до $100 за баррель. Консалтинговая компания Energy Aspects смога высчитать, что рост цен «с большим избытком» компенсирует сокращение объёмов продаж.

Есть ещё прогноз от Energy Aspects, в котором прописано, что доходы от нефти Саудовской Аравии до конца текущего квартала вырастут до $30 млн в день по сравнению с прошлым кварталом, или примерно на 5,7%. В деньгах это выглядит следующим образом: рост на $2,6 миллиарда за три месяца у Саудовской Аравии и на $2,8 миллиарда нефтяных доходов у России.

Журналисты уже российских СМИ уточняют, что нефть марки Brent в текущем квартале подорожала на 25%. В последние дни она торговалась на уровне $95 за баррель, но в последнее время цена незначительно снизилась.

Эксперты ОПЕК+ прогнозируют глобальный дефицит нефти в размере 3,3 миллионов баррелей в день уже в четвёртом квартале. По прогнозам многих аналитиков, цена эталонной Brent вскоре превысит $100 за баррель. Здесь будет правильным рассказать о затратах на добычу нефти. Как отмечают специалисты из Rystad Energy, у Саудовской Аравии и России они составляли $9,3 и $12,8 за баррель соответственно в прошлом году.

Напомним, в октябре прошлого года ОПЕК решила сократить добычу на 2 млн баррелей в день. В мае небольшая группа стран во главе с Саудовской Аравией объявила о повторном сокращении добычи более чем на 1 млн баррелей в день. В июле Саудовская Аравия ещё раз сократила добычу — снова на 1 млн баррелей в день. 5 сентября Саудовская Аравия и Россия заявили, что планируют продлить действующие сокращения до конца 2023 года.

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По данным прогноза Международного энергетического агентства (МЭА), ограничение на добычу нефти странами ОПЕК+ приведёт к её значительному дефициту на мировом рынке во второй половине 2023 года.