Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Саудовская Аравия и Россия смогли дополнительно заработать на нефти после решения ОПЕК+ о сокращении добычи
Об этом сообщает издание Wall Street Journal.

реклама

Издание Wall Street Journal (WSJ) сообщает, что Саудовская Аравия и Россия смогли заработать за последние месяцы миллиарды долларов дополнительных доходов от нефти — причём, даже после того, как их решение в составе ОПЕК+ сократить добычу нефти привело к резкому росту цен на нефть.

реклама

Журналисты издания пояснили, что после решения России и Саудовской Аравии нефть марки Brent подорожала до $100 за баррель. Консалтинговая компания Energy Aspects смога высчитать, что рост цен «с большим избытком» компенсирует сокращение объёмов продаж.

Есть ещё прогноз от Energy Aspects, в котором прописано, что доходы от нефти Саудовской Аравии до конца текущего квартала вырастут до $30 млн в день по сравнению с прошлым кварталом, или примерно на 5,7%. В деньгах это выглядит следующим образом: рост на $2,6 миллиарда за три месяца у Саудовской Аравии и на $2,8 миллиарда нефтяных доходов у России.

Журналисты уже российских СМИ уточняют, что нефть марки Brent в текущем квартале подорожала на 25%. В последние дни она торговалась на уровне $95 за баррель, но в последнее время цена незначительно снизилась.

Эксперты ОПЕК+ прогнозируют глобальный дефицит нефти в размере 3,3 миллионов баррелей в день уже в четвёртом квартале. По прогнозам многих аналитиков, цена эталонной Brent вскоре превысит $100 за баррель. Здесь будет правильным рассказать о затратах на добычу нефти. Как отмечают специалисты из Rystad Energy, у Саудовской Аравии и России они составляли $9,3 и $12,8 за баррель соответственно в прошлом году.

Напомним, в октябре прошлого года ОПЕК решила сократить добычу на 2 млн баррелей в день. В мае небольшая группа стран во главе с Саудовской Аравией объявила о повторном сокращении добычи более чем на 1 млн баррелей в день. В июле Саудовская Аравия ещё раз сократила добычу — снова на 1 млн баррелей в день. 5 сентября Саудовская Аравия и Россия заявили, что планируют продлить действующие сокращения до конца 2023 года.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

По данным прогноза Международного энергетического агентства (МЭА), ограничение на добычу нефти странами ОПЕК+ приведёт к её значительному дефициту на мировом рынке во второй половине 2023 года.

#нефть
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Саудовская Аравия на месяц сократит добычу нефти дополнительно на миллион баррелей в сутки
Саудовская Аравия также продлила сокращение добычи нефти до конца года
Россия продлит сокращение поставок нефти до конца текущего года
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2023 года за 55 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Сентябрь)
26
Япония пытается восстановить лидерство в производстве передовых микросхем — EAF
13
О молодежных фильмах ужасов, которые стали (или хотели стать) франшизами
3
Реалистичный военный шутер для слабых ПК и отличная замена Battlefield - Project Reality
10
MX Linux и игры: Основные проблемы Linux для игр
19
Какими были елочные игрушки в СССР
24
Китай опережает весь мир по мощности суперкомпьютеров, но скрывает это из-за американских санкций
5
США ввели новый пакет санкций против Китая за поставки в Россию и Иран компонентов для ударных БПЛА
26
Повышение ключевой ставки ФРС США до 7% будет иметь очень негативные последствия для всего мира — АТ
13
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Hero
2

Сейчас обсуждают

Farhad Nedirov
18:59
Б/у 3080тишки многие продают за дешевле 450-530$ и то стоят на продаже по много времени и редко кто их покупает
CD Projekt Red извинилась за антироссийские высказывания в Cyberpunk 2077
Farhad Nedirov
18:53
Ну так он и те кто тебе дизы ставят это же краснобои они с логикой не дружат приемущество этой продукции измеряется только тем что лни ее имеют в наличии и то не флагманы а средне низкого сегмента вот...
Флагманская RTX 4090 не поддерживает 8K в 240 Гц – зато карты AMD поддерживают
glavhyilo
18:53
можно даже расстрелять этого.Прийдут если демократы,будет гражданская война.Там огнестрелы у всех на руках,мощное будет колево,в этот раз.
WSJ: Трамп затмил всех на дебатах Республиканской партии, даже не появившись там
Показывал 3_14sUn
18:51
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Казахстан будет соблюдать санкционный режим в отношении России, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем
Завод General Dynamics перед отпавкой на Украину "раздел" танки Abrams от продвинутой урановой брони
Вася Ягодкин
18:49
так это он тебе тупому выложил, он же знает у тебя полная неспособность понимать причинно-следственные связи
Повышение ключевой ставки ФРС США до 7% будет иметь очень негативные последствия для всего мира — АТ
Показывал 3_14sUn
18:48
В голос с этого 15рублевого на прикорме! "Индия превратилась для России в ключевого экономического партнера: страна обеспечила спрос на нефть, которую практически перестал покупать Запад. Однако зна...
Повышение ключевой ставки ФРС США до 7% будет иметь очень негативные последствия для всего мира — АТ
Turbopro
18:48
Долбаёб научился править HTML код и решил всем это продемонстрировать?
В Киеве признали, что ни ATACMS, ни Taurus не компенсируют ВСУ разницу в количестве вооружений по сравнению с ВС РФ
artemuss1990
18:44
Компания Samsung возобновилА
Samsung возобновил финансовую поддержку партнеров за продажу техники компании в России
Лёник Крановщик
18:38
Там чиллер был, как на показе 10900, а вот какой именно мне сильно интересно
Разогнанный процессор Intel Core i7-14700K на архитектуре Raptor Lake Refresh достиг частоты 6 ГГц
Лёник Крановщик
18:37
А чиллер от Аэрокул был или чисто китайский с али?
Разогнанный Intel Core i5-14600K обошёл Core i7-13700K и Ryzen 9 7900X в тесте Geekbench 6
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем