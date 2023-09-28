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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Силуанов заявил о необходимости курса рубля быть предсказуемым
Дескать, предсказуемость важнее, чем его конкретная стоимость.

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Несмотря на то, что структура российской экономики сегодня уже не столь всеобъемлюще импортозависима, у граждан по привычке, сложившейся в тяжелейший период истории государства, сохранилась взаимосвязь курса рубля к доллару и уровня благосостояния страны. Хотя реальной взаимосвязи между этими показателями, учитывая индексацию зарплат, нет, и сегодня среднестатистический гражданин при выставлении соотношения цен, курсов и зарплат, может позволить себе столько же импортных товаров, сколько и 15 лет назад, психологический аспект данного экономического параметра всё же остаётся. И с этим вопросом журналисты регулярно подходят к руководителям экономического блока правительства России.

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В частности, сегодня у главы Минфина России Антона Силуанова поинтересовались, каким должен быть курс рубля и что делается для его стабилизации. По словам министра, курс рубля в первую очередь должен быть стабильным и предсказуемым, и сейчас возглавляемое им ведомство работает над тем, чтобы реализовать данную задачу.

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Что есть стабильность валютного курса? Естественно, его устойчивость в определённых границах, при которых импортёры и экспортёры могут выстраивать долгосрочные планы. Ведь очевидно, что когда сегодня курс рубля к доллару составляет 120 рублей, через полгода 50, а через год опять под 100 — это прямая противоположность стабильности и предсказуемости. И ни на какое санкционное давление такие флуктуации уже не спишешь при всём желании.

#россия #финансы #экономика #курс валют
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