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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Более 70 тысяч переселенцев из Карабаха приехали в Армению
На минуточку, это почти половина всего населения Карабаха.

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Человеческое горе, которое постигло жителей и беженцев из Нагорного Карабаха, ещё пока не поддаётся объективным оценкам, но очевидно, что последствия сдачи официальным Ереваном данной местности в пользу Азербайджана, да ещё и с обвинением во всём произошедшем России, которая является единственным гарантом государственности Армении, будут проявляться ещё очень долго и «вылезать» в самых неожиданных местах.

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В частности, резкий наплыв беженцев, которых как-то необходимо не просто разместить внутри «материковой» части Армении, но и, желательно, трудоустроить и найти дополнительные места в школах, с чем официальный Ереван имеет все шансы не справиться, приводит к мысли о том, что Армения — не последняя остановка вынужденных переселенцев из Карабаха.

А переселенцев огромное в реалиях Армении количество: как сообщила пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян, на сегодняшний день в страну из Нагорного Карабаха приехали уже свыше 70,5 тысяч человек, при том, что в целом население Карабаха, на минуточку, порядка 150 тысяч человек.

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Напомним, что юридически Ереван признал Нагорный Карабах частью Азербайджана, несмотря на то, что практически всё население этой некогда непризнанной республики — именно армяне. В результате на прошлой неделе Баку провёл в НКР молниеносную в условиях чудовищного разрыва в военной мощи и технологичности армии «антитеррористическую» операцию по уничтожению и вытеснению из Карабаха вооружённых формирований, которые Азербайджан справедливо считал незаконными.

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