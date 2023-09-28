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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Netflix показала тизер анимационного сериала по «Ларе Крофт»
Выход должен состояться в будущем году.

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Вчера, 27 сентября, была проведена Netflix DROP 01 — тематическая трансляция, посвящённая будущим анимационным проектам, которые станут выходить на стриминговом сервисе. В ходе мероприятия нам показали тизер анимационного сериала по Tomb Raider. Над данным шоу онлайн-кинотеатр работает вместе с компанией Legendary.

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Сам мультсериал получил следующее полное название — Tomb Raider: The Legend of Lara Croft (то есть, «Легенда о Ларе Крофт»). Произведение посвятят молодой расхитительнице гробница (она ни в каких играх или фильмах другие образы на себя и не примеряла).

Сам тизер содержит буквально несколько кадров, но по устройству здешнего мира, кажется, отсылает к игровой серии, начавшейся в 2013 году. Озвучивать анимационную версию Лары Крофт будет актриса Хейли Этвелл, которая успела «засветиться» в многочисленных фильмах Marvel, а также в фильме «Миссия невыполнима: Смертельная расплата».

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Даты релиза у мультсериала пока нет, но Netflix планирует выпустить его в 2024 году. Подробности должны быть представлены в ближайшее время. Напомним также, что по «Ларе Крофт» также в работе находится полноценный сериал для стримингового сервиса Amazon Prime Video, его производство поручено актрисе и продюсеру Фиби Уоллер-Бридж («Дрянь», «Индиана Джонс и колесо судьбы»).

#кино
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