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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Киеве признали, что ни ATACMS, ни Taurus не компенсируют ВСУ разницу в количестве вооружений по сравнению с ВС РФ
Подготовка общественного мнения продолжается.

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Пока одни воспринимают гипотетические поставки Украине дальнобойных баллистических ракет ATACMS и крылатых ракет Taurus как очередной «game changer», реальность такова, что для того чтобы стать тем самым изменяющим «игру» вооружением, этих ракет должны быть переданы тысячи, тысячи и ещё раз тысячи. Столько у самого Запада нет, и столько носителей у Украины нет и быть не может. Понимать это уже начали даже такие приспособленцы, как советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

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По словам Подоляка, даже если Украина получит ATACMS и Taurus, это не скомпенсирует разницу в количестве доступных вооружений у ВС РФ.

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При всём этом Подоляк, чтобы не звучать совсем уж пессимистично, заявил, что на самой территории Украины сейчас создаётся производство собственных ракет, масштабы которых постоянно будут увеличиваться. Кто позволит Украине на своей территории, на которой, напомним, нет ни одного безопасного клочка земли, куда не могли бы долететь российские средства поражения, организовать производство вооружений, естественно, вопрос риторический.

#россия #украина #боевые действия #atacms #taurus
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