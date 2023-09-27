То, что эти вооружения в принципе не рассчитаны на реальные боевые действия высокой интенсивности, там решили опустить.

Поскольку текущий конфликт на Украине является конфликтом на истощение, а также битвой логистик и производственных мощностей, то предельно очевидно, что ВСУ во всей этой истории с армией, полностью находящейся на содержании западных держав, находятся в заведомо проигрышном положении. Разработанная на Западе техника крайне прихотливая, требует колоссального количества времени на обслуживание, а этого времени в реалиях текущих боевых действий попросту нет, как итог, то, что не выбивается в бою, ломается в его процессе в результате ускоренного износа и несовершенства конструкции.

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Данные факты западная пресса предпочитает не вспоминать, решив, что удобнее и правильнее будет свалить всё на плохо обученные украинские экипажи и артиллерийские расчёты. Так, издание The Wall Street Journal предположило, что частые поломки западного вооружения могут быть следствием недостаточного уровня подготовки украинских военных.

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В частности, в ВСУ неоднократно рассказывали, что немецкие гаубицы Panzerhaubitze регулярно выходят из строя по причине износа, поскольку они попросту не рассчитаны на столь интенсивное применение. Но, как видим, WSJ проще заявить, что виноваты во всём эксплуатанты, нежели инженеры и производители.