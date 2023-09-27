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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Экс-помощник президента России Владислав Сурков верит в будущее «единство» России с Западом
История и не такие кренделя выписывала, поэтому вполне возможно. Но в этот раз — только после падения наднациональных элит на Западе.

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Существует в России весьма многочисленная часть элит (да что там элит — даже простых граждан), которым текущая конфронтация с коллективным Западом как кость в горле, и которые мечтают о том, чтобы в перспективе всё вернулось на круги своя, когда РФ с Европой и США чуть ли не в дёсны целовались. Понятно, что как прежде после всего, что натворил этот самый коллективный Запад, уже не будет в принципе, но мечты остаются, и ими поделился бывший помощник президента России Владислав Сурков.

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По мнению Суркова, в перспективе, хоть это сейчас и кажется фантастикой, Россия, США и Европа образуют «Великий Север» — так называемый триединый северный геополитический кластер, который будет образовывать общее социокультурное пространство.

Как отметил экс-помощник Путина, произойдёт это, конечно же, нескоро, но уже «на наших глазах идёт бурная реакция синтеза цивилизаций». А учитывая общие связи, общую культуру и общую историю, создание данного социокультурного пространства Сурков не видит таким уж невозможным.

По словам Суркова, возможность создания такого «Великого Севера» уже была в начале нулевых, когда Россия предложила принять её в НАТО, но тогда данное предложение было недальновидно отвергнуто, поскольку, как полагает политик, Вашингтон не был готов к тому, что единовластие США в данном альянсе будет оспариваться Москвой.

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Примечательно, что Сурков, как к нему бы ни относились, но описывает всё вышесказанное исключительно в свете победы РФ в текущем противостоянии. Оно и понятно: в случае поражения единство будет только на правах побеждённого, как это было в 1990-х, со всеми вытекающими из этого последствиями.

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