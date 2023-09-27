Когда-нибудь и они станут «последними настоящими» BMW.

Автомобильная компания ещё в конце весны текущего года представила полностью электрические версии седана 5-Series в кузове G60 с уникальным для линейки названием BMW i5. А уже сейчас настал черёд подзаряжаемых гибридов, старт продаж которых должен начаться в Европе в следующем месяце.

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PHEV-версии новых «пятёрок» получили индексы 530e и 550e xDrive. Стартовая версия оснащена гибридной силовой установкой, в основу которой положен 2,0-литровый четырёхцилиндровый бензиновый двигатель. В спарке с ним находится электромотор, интегригрованный в восьмиступенчатую коробку передач. В целом такая силовая установка способна выдавать 299 л.с. при 450 Нм максимального крутящего момента.

Базовая версия «гибрида с индексом 530e оснащена батареей ёмкостью 19,4 кВт*ч, которая позволяет ему при движении исключительно на электротяге преодолевать расстояние от 93 до 103 км на одном зарядке (расчёт по циклу WLTP). Данный автомобиль способен разгоняться от 0 до 100 км/ч 6,3 секунды, при этом максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 230 км/ч.

Топовый вариант с индексом 550e xDrive получил полный привод и 3,0-литровый шестицилиндровый бензиновый мотор, который будет работать вместе с более мощным электродвигателем. Последний установлен в 8-ступенчатую автоматическую КПП. Более мощная силовая установка способна выдать 489 л.с. суммарной мощности при 700 Нм крутящего момента.

Более мощный гибрид получил батарею такой же ёмкости (19,4 кВт*ч), поэтому запас хода при работе исключительно от электротяги у него ожидаемо получился меньшим — от 83 до 90 км. Максимальная скорость 550e xDrive равна 250 км/ч, от «нуля» до «сотни» автомобиль способен разгоняться за 4,3 секунды. По поводу идентичной в обоих случаях батареи автопроизводитель также поспели уточнить, что на зарядку от специального зарядного устройства у будущего владельца будет уходить 3 часа 15 минут, а при использовании обычной бытовой электросети уйдет около 12 часов.

В визуальном плане гибридные 5-Series в кузове G60 ничем не отличаются от стандартных седанов с ДВС. Принадлежность к «зелёным» технологиям выдадут, разве что, специальные таблички на кузове с индексом модификации. В стандартное оснащение 530e и 550e xDrive войдут 19-дюймовые легкосплавные диски и акустическая система IconicSounds Electric, которая активируется при езде на электротяге.

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Стоимость новинок тоже объявлена: за BMW 530e европейскому покупателю нужно будет заплатить не менее 65 300 евро, в случае с полноприводным и более мощным вариантом 550e xDrive ценник стартует с 77 300 евро. Европейские дилеры начнут получать автомобили уже в ноябре текущего года ноябре, в других странах старт продаж должен состояться только в будущем году.