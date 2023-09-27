Объясните людям, что против лома нет приёма.

Пока украинские энергетики, которые за прошлую осень и зиму потеряли 50 % всей энергетической инфраструктуры страны, всеми силами укрепляют оставшиеся энергообъекты и как огня боятся возобновления российских ракетных ударов, в Киеве при этом опасения энергетиков не разделяют и продолжают провоцировать Россию на то, чтобы она всё-таки положила конец наличию на Украине доставшихся ей в наследство от «ненавистных коммунистов» света, связи и отопления.

реклама

Но речь сегодня не о тех, кто принимают решения об ударах по территории России без оглядки на возможные катастрофические последствия эпохальных масштабов для Украины, а о тех, кто подстраховывают оставшиеся энергообъекты на тот случай, если киевские политики окончательно переполнят российскую чашу терпения. Как заявил сегодня глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, энергосистема Украины готова к отопительному сезону, однако дефицит мощности значителен, и без импорта электроэнергии, заявил Кудрицкий, «зима может быть тяжёлой».

Чтобы если не исключить, но как минимум максимально нивелировать ущерб от возможного возобновления российских ударов по энергосистеме Украины, сотрудники компании, добавил Кудрицкий, соорудили несколько видов защиты электропостанций. Речь идёт о «комплексной» защите, в которую входят как средства противовоздушной обороны, так и инженерные укрепления.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Каким образом это должно спасти столь хрупкую вещь, как электроподстанция, мы сейчас разбирать не будем. Эффективны ли возведённые Киевом защитные системы подстанций, узнаем только в ближайшие месяцы. Если, конечно, Россия и впрямь намерена обрушить энергосистему Украины. А сделать это, если ВС РФ намереваются пойти в реальное наступление, по законам военной науки, придётся.