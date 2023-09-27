Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Украина запросила у Запада дальнобойные ракеты для нанесения ударов по России, Ирану и Сирии — британская пресса
Тут уже только принудительно посылать к врачу.

реклама

Отчаяние, которое с каждым днём множится на Украине на фоне провалов в рамках «контрнаступления», явного разлада с теми, с кем ещё несколько месяцев чуть ли не в засос целовались, а также общей усталости западного общества от украинского «кейса», требующего сворачивать трату безумных средств на поддержание костра текущего конфликта, приводит к тому, что в Киеве окончательно теряют связь с действительностью и позволяют себе вопиющие по своей сути требования.

реклама

Как сообщило сегодня британское издание The Guardian со ссылкой на «секретный документ», направленный Киевом своим западным «союзникам», Украина требует от Запада дальнобойные ракеты, чтобы наносить удары по промышленным объектам не только в России, но и в Иране и в Сирии.

Данное «требование» подкрепляется заявлениями о том, что Иран и Сирия якобы снабжают Россию оружием, в котором находится огромное количество компонентов западного производства. Исходя из имеющихся у Киева разведданных, Иран возвёл производственную площадку своих ударных дронов в Сирии, а также передал технологии их производства России, где в особой экономической зоне «Алабуга» неподалёку от города Елабуга строится соответствующее предприятие по производству дронов-камикадзе.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

И если отчаянные требования Киева относительно ударов по объектам в России ещё хоть и с трудом (учитывая полицейский характер текущей военной операции), но можно понять, то вот призывы к передаче ракет для ударов по никак не связанным с украинским конфликтом Ирану и Сирии — это уже повод для западных стран задуматься о том, чтобы как минимум сменить кукол в Киеве, пока те не натворили непоправимого. Ведь требование ракет для ударов по Сирии и Ирану — это всё равно что Россия начнёт наносить удары по Польше, Германии, Британии, Франции и США как по главным снабженцам Украины. Надо понимать, что подобная эскалация чревата уничтожением человечества.

#россия #украина #сша #боевые действия #евросоюз #психиатрия #иран #сирия
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

На Украине заявили о многоуровневой защите объектов энергосистемы от российских ракетных ударов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

ТОП-16 мифов о мониторах
50
На Peacock вышел первый эпизод трехсерийного спин-оффа «Джона Уика»
+
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 55 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Сентябрь)
13
США намерены перенести разведывательные технологии с самолетов на космические аппараты
47
Как подключить геймпад Sony Dualsense к консоли Xbox
5
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming A620-PRO WIFI
17
Midjourney сгенерировала постеры культовых фильмов в аниме стиле
4
Реалистичный военный шутер для слабых ПК и отличная замена Battlefield - Project Reality
4
MX Linux и игры: Основные проблемы Linux для игр
7
Какими были елочные игрушки в СССР
24

Сейчас обсуждают

Тruth Seеker
17:00
Для духовных скреп РФ это будет тяжелым испытанием на поле боя
Экс-спикер теробороны Украины рассказал(-а) о пяти тысячах ЛГБТ-солдат в ВСУ
Александр Привет
16:53
Как так-то!?
Киев сообщил странам G7, что многие компоненты БПЛА Герань принадлежат западным компаниям
Юрий Котляров
16:51
Как раз я в безопасности себя чувствую на иностранных ресурсах, чем на российских. Чтото мне не попадалось, чтобы кого-то посадили за публикацию в Фейсбуке или Твитере, а вот в ВК- сплошь и рядом.
Утечка теста Snapdragon 8 Gen 3 показала скачок производительности
Тruth Seеker
16:48
"учитывая полицейский характер текущей военной операции" И мобилизация это норма в полицейском характере текущей операции) Вот уж действительно #психиатрия
Украина запросила у Запада дальнобойные ракеты для нанесения ударов по России, Ирану и Сирии — британская пресса
Александр Привет
16:48
Охлаждали чиллером?
Intel Core i7-14700KF с разгоном до 6 ГГц на 20% опередил 13700K в многопотоке Geekbench 6
Юрий Котляров
16:46
Поздравляю группу депутатов, продавивших этот закон, с очередной премией. Копеечка к зарплате, ой пару миллионов, лишними не будут.
Утечка теста Snapdragon 8 Gen 3 показала скачок производительности
ЖДАН
16:46
Дружище,ты попутал х... с гусиной шеей.Не примеряй свою маску гомосека на всех.
Какими были елочные игрушки в СССР
dimkahon
16:43
Красноглазикам сие невдомек. Ну как же, любимку обидели. Им хоть по сто раз на дню объясняй, что ось как одежда, на разные случаи жизни своя. Но нет, вот линух крут, блаблабла, универсален, а венда га...
Продолжаю использовать MX Linux вместо Windows на реальном ПК, не смотря ни на что
Борис Апостолов
16:42
Попадание ракеты Корнет-Э в башню танка Меркава 4, 12 августа 2006 года. Что вы там говорите? Пробивает любую броню? Пропаганду свою поуймите самую малость. Этот птур уже 15 лет назад не особо впечатл...
Западная пресса впечатлена разрушительной мощью российского ПТРК «Корнет»
Юрий Котляров
16:39
Вот хохлы, наверное, дураки. Там танки ездят по одному и тому же месту, чтобы на мину не нарваться, там колея накатанаяидолжна быть. А тут бац и танк. Да и коптеры у них с таким хорошим увеличением, ч...
Лучше поздно чем никогда: Россия впервые "засветила" надувные макеты военной техники на СВО
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем