Тут уже только принудительно посылать к врачу.

Отчаяние, которое с каждым днём множится на Украине на фоне провалов в рамках «контрнаступления», явного разлада с теми, с кем ещё несколько месяцев чуть ли не в засос целовались, а также общей усталости западного общества от украинского «кейса», требующего сворачивать трату безумных средств на поддержание костра текущего конфликта, приводит к тому, что в Киеве окончательно теряют связь с действительностью и позволяют себе вопиющие по своей сути требования.

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Как сообщило сегодня британское издание The Guardian со ссылкой на «секретный документ», направленный Киевом своим западным «союзникам», Украина требует от Запада дальнобойные ракеты, чтобы наносить удары по промышленным объектам не только в России, но и в Иране и в Сирии.

Данное «требование» подкрепляется заявлениями о том, что Иран и Сирия якобы снабжают Россию оружием, в котором находится огромное количество компонентов западного производства. Исходя из имеющихся у Киева разведданных, Иран возвёл производственную площадку своих ударных дронов в Сирии, а также передал технологии их производства России, где в особой экономической зоне «Алабуга» неподалёку от города Елабуга строится соответствующее предприятие по производству дронов-камикадзе.

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И если отчаянные требования Киева относительно ударов по объектам в России ещё хоть и с трудом (учитывая полицейский характер текущей военной операции), но можно понять, то вот призывы к передаче ракет для ударов по никак не связанным с украинским конфликтом Ирану и Сирии — это уже повод для западных стран задуматься о том, чтобы как минимум сменить кукол в Киеве, пока те не натворили непоправимого. Ведь требование ракет для ударов по Сирии и Ирану — это всё равно что Россия начнёт наносить удары по Польше, Германии, Британии, Франции и США как по главным снабженцам Украины. Надо понимать, что подобная эскалация чревата уничтожением человечества.