И издержки для человечества, добавил зампред Совбеза России, будут гораздо больше, чем во Вторую мировую.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, который регулярно озвучивает мысли «ястребиной» части российской элиты, которая давит на «умеренных» заседающих во власти политиков во главе с Владимиром Путиным и призывает нарастить усилия в рамках специальной военной операции, сегодня поделился своими опасениями касательно дальнейшего развития событий в отношениях между РФ и НАТО.

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Облетевшие весь свет кадры чествования пособника Третьего Рейха в парламенте Канады.

Медведев назвал три причины своих опасений. Во-первых прогремевшее на весь мир со всеобщим осуждением чествования канадца украинского происхождения, служившего в дивизии СС «Галичина» и сражавшегося против СССР на стороне, ну, тех самых последователей идеологии германского государства периода 1933—1945 годов.

Во-вторых, поставки танков M1 Abrams, и в-третьих, стремительно перерастающие в разряд обещаний разговоры о поставках дальнобойных ракет ATACMS. По мнению Медведева, «России оставляют всё меньше выбора, кроме прямого конфликта с НАТО на земле».

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Россия, считает зампред Совбеза, к этому готова, но необходимо понимать, что последствия от такого конфликта для человечества будут гораздо более тяжёлыми, чем последствия Второй мировой войны.