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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, который регулярно озвучивает мысли «ястребиной» части российской элиты, которая давит на «умеренных» заседающих во власти политиков во главе с Владимиром Путиным и призывает нарастить усилия в рамках специальной военной операции, сегодня поделился своими опасениями касательно дальнейшего развития событий в отношениях между РФ и НАТО.
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Медведев назвал три причины своих опасений. Во-первых прогремевшее на весь мир со всеобщим осуждением чествования канадца украинского происхождения, служившего в дивизии СС «Галичина» и сражавшегося против СССР на стороне, ну, тех самых последователей идеологии германского государства периода 1933—1945 годов.
Во-вторых, поставки танков M1 Abrams, и в-третьих, стремительно перерастающие в разряд обещаний разговоры о поставках дальнобойных ракет ATACMS. По мнению Медведева, «России оставляют всё меньше выбора, кроме прямого конфликта с НАТО на земле».
Россия, считает зампред Совбеза, к этому готова, но необходимо понимать, что последствия от такого конфликта для человечества будут гораздо более тяжёлыми, чем последствия Второй мировой войны.