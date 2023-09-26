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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Командующий Черноморским флотом, о «гибели» которого сообщали украинские СМИ, присутствовал сегодня на коллегии МО РФ
Давайте по-честному: наши СМИ тоже грешат такими вбросами.

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Как известно, на прошлой неделе ВСУ удалось одной ракетой преодолеть систему противовоздушной обороны Крыма и нанести удар по историческому зданию штаба Черноморского флота. Здание получило серьёзные повреждения, а из официальных данных известно об одном пропавшем без вести.

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Украинские и почему-то до сих пор уже на протяжении полутора лет беспрекословно вторящие им западные СМИ, которые, видимо, не понимают, что во время боевых действий командование войсками заседает не в официальном и уж тем более не в историческом штабе, а в замаскированном командном пункте (ЗКП), да ещё и на значительной глубине в бункере, стали вбрасывать в Сеть информацию о том, что в результате удара по штабу Черноморского флота в Севастополе якобы погибли несколько десятков офицеров, включая командующего флотом адмирала Виктора Соколова.

Сегодня же адмирал Соколов «воскрес» и как ни в чём не бывало присутствовал на заседании коллегии Минобороны России по видеосвязи. В МО РФ этому обстоятельству не придали особого значения, полагая, что важнее одерживать победы на реальном поле боя, чем на информационном. Хотя и на информационном фронте одерживать победы тоже не помешает: уж очень сильно такие вещи бьют по морали и боевому духу оппонента, верящего в свою иллюзорную победу исключительно на фоне воздействия мощнейшей пропаганды.

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Что же до вышеописанного «вброса», то перед нами классический пример информационной войны, и давайте не будем изображать из себя святых, а вспомним, что российские СМИ тоже грешат похожими «вбросами». Вспомним эти истории про тяжёлое ранение начальника ГУР МО Украины Буданова и гибель командующего ВСУ Залужного, и дальнейшие комментарии тут уже излишни.

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