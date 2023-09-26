Как это возможно в реалиях полной утраты доверия остального мира к коллективному Западу во главе с США?

Каждый, кто хоть на тройку с минусом знает историю, в курсе, что история ядерного оружия началась в США, и именно США на сегодняшний день являются единственным государством, которое такое оружие применило в реальных боевых действиях. Применило с максимальным цинизмом, демонстративно, чтобы показать, на что способна американская военная машина, и почему никто не должен перечить воле Соединённых Штатов. Впоследствии СССР/Россия, осознав угрозу, обзавёлся собственным ядерным оружием, после чего в мире стали массово в демонстрационных целях проводиться ядерные испытания, а мир всерьёз осознавал угрозу, которая над ним висит.

реклама

Сейчас эту угрозу некоторые оторванные от реальности страны будто бы не осознают, хотя она никуда не делась — даже наоборот, стала более злободневной и страшной в плане неотвратимости ядерного испепеления в случае, если гонор одного государства выйдет из-под контроля. Радует, что хотя бы генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш в курсе того, во что может превратиться мир, если произойдёт ядерный обмен между сверхдержавами и теми, кто к ним в этом глобальном самоуничтожении присоединится. Сегодня, 26 сентября, в Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия, Гуттериш выступил с призывом к осуществлению полного ядерного разоружения.

По словам генсека ООН, кризис геополитического доверия и соперничества привёл к росту риска применения ядерного оружия до уровня Холодной войны, а кропотливым и тяжелейшим трудом достигнутый прогресс в денуклеаризации фактически сведён на нет.

Гуттериш призвал использовать все дипломатические и переговорные инструменты, чтобы ослабить напряжённость в мире и покончить с ядерной угрозой. Последнее, считает генсек ООН, возможно только посредством ликвидации ядерного оружия.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

К сожалению, призывы Гуттериша сейчас сродни фантазиям. Как он справедливо отметил, в мире множится недоверие (к странам Запада во главе с США), и государства без ядерного оружия не могут чувствовать себя в настоящей безопасности. Так что, увы, реальность сегодняшнего дня намекает, скорее, на то, что ядерная гонка будет возобновлена, нежели на то, что случится чудо и страны, являющиеся основными виновниками произошедшего (США и Россия) наконец-то договорятся на равных условиях. В конце 1980-х Москва и Вашингтон смогли договориться о ядерном разоружении, но тогда в Вашингтоне заседали хотя бы какие-никакие, но политики, а не оторванные от действительности неоконсерваторы. Без смены американских элит это всё, увы, невозможно. А их смены можно и не дождаться.