Отлично. Только кто вам это позволит в текущих реалиях?

На Украине за последние полтора года очень полюбили будущее время. Практически всё, о чём заявляют киевские функционеры, появится в стране когда-нибудь в перспективе, отдалённость которой предпочитают опускать, дабы не травмировать ничью психику. Велись разговоры о перспективе возведения в стране завода по производству турецких дронов «Байрактар», открытия филиала немецкого выпускающего бронетехнику концерна Rheinmetall, и вот, теперь очередь дошла до испано-австрийской БМП ASCOD, которую когда-нибудь также якобы собираются начать выпускать на Украине.

реклама

Соответствующим комментарием поделился Киеве руководитель компании «Украинская бронетехника» Владислав Бельбас по итогу визита делегации в Испанию. Согласно комментарию Бельбаса, сейчас ведётся обсуждение возможности поставок данных БМП на Украину, а также об организации на её территории их производства и обслуживания.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

И если с поставками всё понятно — если за океаном дадут «зелёный свет», то страны-члены НАТО поставят всё, даже последние штаны с себя снимут — то вот производство этих бронемашин непосредственно на Украине это уже идея из разряда фантастики. Не секрет, что на Украине нет ни одного безопасного от российских ракетных и беспилотных ударов квадратного сантиметра территории. Как в этих условиях собираются организовывать новое производство бронетехники, непонятно: ВС РФ дождутся строительства завода, доставки на него оборудования, после чего нанесут по нему комбинированный групповой удар, как это сейчас происходит повсеместно.