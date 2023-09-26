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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Западная пресса впечатлена разрушительной мощью российского ПТРК «Корнет»
Дескать, даже «в лоб» отлично «прошивает» броню Leopard 2 любой модификации.

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В рамках специальной военной операции у России имеется тотальное преимущество в средствах уничтожения бронетехники: вся линия боевого соприкосновения усеяна минными полями, за ними идут эшелонированные линии обороны, нашпигованные противотанковыми средствами поражения, в числе которых ПТРК «Корнет», а в воздухе господствует авиация, в частности, вертолёты Ка-52 с ПТРК «Вихрь». Результаты работы «Корнетов», вернее, последствий их работы, облетели весь свет, и западная пресса уже прокомментировала данный российский противотанковый ракетный комплекс.

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Как пишет издание Military Watch Magazine, управляемая ракет ПТРК «Корнет» продемонстрировала способность поражать даже такой мощно бронированный танк, как Challenger 2. Как следствие, он «более чем способен» нейтрализовать все версии танка Leopard 2 даже ударом в лобовую часть, где у немецкого танка расположена самая прочная броня.

Как уже не является практически ни для кого секретом, с современными противотанковыми средствами толщина танковой брони перестала иметь хоть какое бы то ни было значение. Боевую машину спасают средства динамической и активной защиты, поэтому мы, собственно, регулярно и наблюдаем попытки ВСУ скрестить западные технологии с советскими/российскими, когда те же Leopard 2 выдвигаются в бой, облепленные советской системой динамической защиты «Контакт-1».

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Что до «Корнета», то это современный российский противотанковый ракетный комплекс, который может использоваться как конкретными пехотными расчётами, так и устанавливаться на шасси различных боевых машин.

#россия #украина #боевые действия #"корнет"
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