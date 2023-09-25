И та-а-ак сойдёт! (с). Но в целом, конечно же, лукавят, маскируя реальные причины провала «контрнаступа».

Так называемое контрнаступление ВСУ постиг провал. Данный факт стал очевиден после первой недели с момента его начала, ну а теперь, когда мы вплотную приблизились к отметке в четыре месяца, изображать, что всё идёт по плану и должно было быть именно так, бесполезно: кадры с уничтоженной западной техникой ВСУ облетели весь мир, карта боевых действий также всем известна. На фоне всего этого спонсорам Киева приходится выдумывать одну за другой причины провала.

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Кто поумнее, тот винит во всём минные поля, а также недостаток систем ПВО, из-за которых у России на линии боевого соприкосновения полное господство в воздухе, а кто желает дать свободу своей фантазии, тот прямо и без тени стеснения заявляет, что Украине было передано много «очень старых» и нерабочих образцов техники.

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В частности, именно так охарактеризовала значительную часть переданной Киеву немецкой техники глава МИД Германии Анналена Бербок. Также, по словам главы немецкого внешнеполитического ведомства, страны Запада имели место ошибки или несогласованность при передаче для систем вооружений соответствующих боеприпасов.