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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Супруга Зеленского заявила, что его переизбрание будет зависеть от желания украинского общества
Сюда подошла бы начальная цитата из «Шрека».

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Последнее время на Западе со всё нарастающей активностью призывают Киев всё-таки провести в стране выборы в следующем году невзирая на то, будет продолжаться к тому времени в стране вооружённый конфликт или нет. Делается это по разным причинам: одной части западных элит, которые за счёт государства финансируют Украину, хочется продолжать делать вид, будто Украина олицетворяет свободу и демократию и сражается именно за них. Другой части просто хочется уже избавиться от вечно всем недовольной хмурой и ставшей крайне токсичной фигуры Владимира Зеленского, поскольку учитывая текущую реальность Украины, от смены говорящей куклы ничего в политике страны поменяться не должно.

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По всей видимости, западное общество уже потихоньку подготавливают к тому, что Зеленского кто-нибудь в следующем году может заменить. Так, супруга украинского «лидера» Елена Зеленская заявила, что если украинское общество этого не захочет, то её муж баллотироваться на второй срок не станет. Быть с обществом на разных волнах, считает Зеленская, неправильно, и важно всегда понимать настроения этого самого общества.

Какие реальные настроения сейчас царят на Украине, вопрос отнюдь не праздный, поэтому и вопрос переизбрания Зеленского в случае проведения действительно демократических выборов максимально открытый. Понимая это, супруга пока ещё действующего президента заявила, что поддержит любое его решение.

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#украина #политика #боевые действия
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