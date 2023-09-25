Вопрос действительно важный.

На прошедшем заседании Совета федерации с участием главы Минэкономики Максимом Решетниковым поднимался вопрос о нынешних финансовых показателях «Почты России». Спикер Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко призвала срочно принять меры из-за растущей финансовой дыры в данной структуре, она также пообещала обратиться с данным вопросом в правительство.

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По словам Валентины Матвиенко, власти шли на все предложения «Почты России», но финансовое положение компании «очень печальное». Спикер СФ дала понять, что «все это знают, и никто не принимает мер». Она также высказала предположение о необходимости отследить в структуре наличие «других процессов», которые «надо с участием правоохранительных органов или других поправить».

«Ну, невозможно, финансовая дыра в "Почте" растет и растет, и никто не реагирует. И мы голову все прячем в песок, думаем — рассосётся. Не рассосётся там ничего. Там надо выработать правильную модель существования и принять те меры, которые правительство считает нужным и вы, как министр экономического развития. Но надо срочно исправлять ситуацию — чем дальше мы прикрываем глаза, тем там будет хуже и хуже», — обратилась Валентина Матвиенко к господину Решетникову (цитата издания «Интерфакс»).

Спикер также подчеркнула, что почта нужна, и её надо сохранять, но решение должно принимать правительство. Причём, по мнению Валентины Матвиенко, решение надо принимать, «не откладывая в долгий ящик, не затягивая, иначе там эта финансовая дыра превратится в огромную яму, куда всё провалится».

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Напомним, летом текущего года «Почта России» предложила взимать 0,5 % от квартального оборота с онлайн-ритейлеров при условии, что годовая выручка компании превышает 1 мрд руб. До 2014 года «Почта» субсидировалась государством. Её убыток в 2022-м авторы письма оценили в 27 млрд руб. Уже в текущем месяце сентябре маркетплейсы направили правительству письмо с просьбой освободить их от платежей в пользу «Почты России». Будем следить за развитием данной ситуации.