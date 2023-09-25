Автомобиль получил доработанный звуковой генератор, имитирующий звук ДВС.

Компактный «зелёный» кроссовер Audi Q4 e-tron, впервые представленный ещё весной 2021 года, получил обновление, которое уже относится к 2024 модельному году. Все версии обновлённых кроссоверов Audi Q4 e-tron и Q4 Sportback e-tron будут оснащены новыми синхронными двигателями (Permanently Shychronous Motors, PSM).

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Базовая версия с индексом 40 производиться больше не будет, вместо неё на конвейер станет модель с обозначением 45. Она получит электромотор на задней оси мощностью 286 л.с. (что на 82 л.с. больше, чем у предшественника). Ситуация с разгоном обстоит следующим образом: от нуля до 100 км/ч за 6,7 секунды, что на 1,8 секунды быстрее версии с индексом 40.

Новая версия Q4 e-tron получила тяговую батарею ёмкостью 77 кВт*ч, что обеспечивает запас хода в 562 км для базовой версии (по циклу WLTP). Полноприводная версия кроссовера Q4 45 e-tron quattro способна разогнаться от 0 до 100 км/ч за 6,6 секунды, мощность такого автомобиля составляет 286 л.с. Более мощная версия Q4 55 e-tron Quattro получила силовую установку на 340 л.с., способную разогнать автомобиль до «сотни» за 5,4 секунды.

Обновлённые версии Audi Q4 e-tron получили новый звуковой генератор, предназначенный для воспроизведения звука работы двигателя внутреннего сгорания. Звук этот будет слышен как внутри, так и снаружи автомобиля, но при желании функцию можно отключить. Ещё рестайлинговые версии получат заниженную на 15 мм подвеску для спорт-версий и обновлённый набор стандартного оборудования. В последний входят видоизменённая навигационная система, функция автоматической смены полосы движения, подогрев передних сидений и люк с электроприводом.

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Наконец, новые Audi Q4 e-tron оснащены продвинутой системой продления срока жизни тяговой батареи, тесной завязанной на правильном контроле её терморегулирования. Кроссоверы будут доступны для покупки в комплектациях Sport, S-Line и Black Edition. Дилеры Audi начнут принимать заказы на обновлённые модели Q4 e-tron и Q4 Sportback e-tron 26 сентября. Официальный ценник стартует с 52 950 евро (приблизительно 5,42 млн рублей по текущему курсу).