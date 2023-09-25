Дескать, Россия может наносить удары по всей территории Украины, а Украина такой возможности лишена.

«Партия войны» в некоторых наиболее сильно оторванных от реальности западных странах всё никак не готова осознать объективную реальность и факт своего поражения в текущем геополитическом конфликте. Отказываясь признавать действительность, в Лондоне, например, призывают ускорить поставки дальнобойных ракет ATACMS, чтобы «перенести конфликт» на территорию России, под которой подразумевается её международно признанная часть.

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По крайней мере, к таким действиям призвал британский полковник Ричард Кэмп. По его словам, Россия может осуществлять удары по всей территории Украины, в то время как сама Украина похвастать такими возможностями не в состоянии.

Кэмп пребывает в иллюзиях и озвучивает мысль о том, что якобы всё равно никакого ответа по странам коллективного Запада со стороны России не последует, поэтому, дескать, опасаться нечего, и можно продолжать эскалацию текущего конфликта. И хотя, естественно, наносить ядерные удары по западным столицам Россия не станет, но крайне наивно полагать, что никакого ответа не последует. Обязательно последует, просто он асимметричный и не кинематографический и работает в основном в политической сфере, где у коллективного Запада становится всё меньше друзей, не говоря уже о союзниках, в мире.

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Что же до рассуждений о ядерном ударе, то лично нам кажется, что игры Британии с огнём опасны в первую (и в последнюю) очередь для самой Британии, которая уже даже в ранг великих держав больше не входит, будучи сведённой до статуса в лучшем случае державы региональной, но зато продолжающей ощущать фантомные боли и мнить себя империей, над которой не заходит Солнце.