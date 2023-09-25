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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Кадры мощнейшего взрыва ракеты РСЗО «Торнадо-С» рядом со скоплением техники ВСУ попали в Сеть
«Атмосферные вихри» набирают обороты.

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Всё чаще в Сети появляются кадры с систем объективного контроля, демонстрирующие работу, а, самое главное, её результат, суперсовременных российских реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С». Вчера Сеть «взорвали» кадры применения 300-миллиметрового ракетного снаряда «Торнадо-С» по железнодорожному эшелону ВСУ, сегодня в Сети появились новые кадры, демонстрирующие уничтожение скопления техники украинских войск в лесополосе недалеко от линии боевого соприкосновения.

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Как нетрудно заметить, точность попадания снаряда «Торнадо-С», учитывая расстояние, которое необходимо преодолеть, по сути, ювелирная, а учитывая мощность взрыва, техника в его эпицентре уничтожена до неузнаваемости, а в непосредственной близости — сильно повреждена осколками.

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Напомним, что «Торнадо-С» — это самый современный российский комплекс РСЗО, принятый на вооружение в 2016 году. Заряжается 300-миллиметровыми управляемыми ракетами, за счёт чего обеспечивается высокая точность попадания и колоссальный ущерб по всему, чему не повезло стать целью удара.

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